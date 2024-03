La dura respuesta de López Obrador a Javier Milei: “No comprendo cómo los argentinos votaron a alguien que desprecia al pueblo”

Siguen las repercusiones por las declaraciones de Javier Milei en una entrevista para CNN. Entre otras cosas, el mandatario habló de una manera poco feliz de sus pares, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta de Petro no se hizo esperar y este jueves se pronunció López Obrador. “Milei afirmó que soy un ´ignorante´ porque le llamé ´facho conservador´. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ´comunista´ y ´representante del Maligno en la tierra´”, escribió en su cuenta de X.

López Obrador le respondió a Javier Milei - X

AMLO describió al Papa Francisco como el “más cristiano y defensor de los pobres” que él haya conocido. Además, al terminar su mensaje le envió un abrazo a Gustavo Petro.

Milei tildó a López Obrador de “ignorante” en una entrevista con el canal CNN en Español que se transmitirá este domingo, en la que agregó: “Es un halago que hable mal de mí, me enaltece”.

El presidente de México cerró su mensaje en las redes sociales solidarizándose con su par colombiano, quien también fue criticado por Milei en la misma entrevista, lo cual derivó en una crisis diplomática con ese país.

A diferencia del gobierno de Colombia, que anunció la expulsión de diplomáticos argentinos por el intercambio de declaraciones, López Obrador no anunció medidas y, en el pasado, ha avisado de que no rompería relaciones con Argentina pese a sus diferencias con Milei.

El expresidente Alberto Fernández salió a respaldar al mandatario mexicano y a cuestionar a Milei tras sus críticas al López Obrador, con quien había tejido alianzas regionales antes de dejar el poder.