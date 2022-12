En medio de la disputa por la coparticipación, Alberto Fernández apuntó contra Rodríguez Larreta

Poco después de confirmar que acataría la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia para devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires partidas coparticipables, el presidente Alberto Fernández apuntó este martes contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“A mi me encantaría que venga el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vea lo que es el norte, porque aquí no discuten cómo empleamos los subtes, acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua, fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad”, advirtió el jefe de Estado al encabezar un acto en Santiago del Estero.

Allí, el presidente Fernández remarcó que él es un “porteño que ama su ciudad y, sin embargo, se avergüenza de ver lo injusta que es la Argentina, con una ciudad tan opulenta y con un interior que tanto lo necesita y que sistemáticamente ha sido olvidado”

“El federalismo que está en nuestra Constitución, que le dio vida a nuestro país, que es el alma de nuestro país, que está declamado por muchos y por muy pocos respetado. Y la verdad que lo que tenemos que hacer es respetar el federalismo, porque el federalismo no es otra cosa que darle a cada argentino la oportunidad de ser feliz en el mismo lugar donde nació”, reclamó.

Seguido, el Presidente se refirió a las tensiones en torno a la disputa por los fondos coparticipables entre su administración y la de Rodríguez Larreta. “Estamos viviendo un tiempo donde estamos dando este debate incansablemente, yo desde la Presidencia de la Nación pero cada gobernador que me acompaña diciendo exactamente lo mismo: nosotros no podemos vivir en paz en un país que concentra tanta riqueza en pocos y distribuye tanta pobreza en muchos más. No podemos vivir en paz con nuestra consciencia viendo el retraso del norte y del sur, y viendo cómo se sigue enriqueciendo el centro del país”, repasó.

“Yo agradezco enormemente esa capacidad productiva del centro del país y celebro que haya un puerto por donde salga esa riqueza, pero lo que no celebro es la discriminación que ha habido una y otra vez para con el norte y el sur de la patria”, completó.

El presidente Fernández encabezó el acto tras la reunión de los Bajos Submeridionales, en la que estuvieron presentes el gobernador local, Gerardo Zamora, los mandatarios de Chaco, Jorge Capitanich y de Santa Fe, Omar Perotti; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y del Interior, Eduardo de Pedro; en representación del Consejo Federal de Inversiones, Enzo Vergini y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

“Me están pidiendo que mande a 203 km cuadrados la misma cantidad de dinero que necesitan 80 mil km cuadrados del norte de la Argentina”, dijo el Presidente en referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los fondos coparticipables.