En la TV Pública criticaron a la Selección Argentina por no reunirse con Alberto F.: “Son desclasados”

Un programa de la TV Pública quedó en el eje de la polémica por críticas a los jugadores de la Selección Argentina, flamantes campeones de la Copa del Mundo, quienes evitaron reunirse con el presidente Alberto Fernández en su regreso y posterior caravana en el país.

El cuestionamiento se dio el lunes por la noche en “Desiguales”, programa de tinte oficialista que sale por la televisión estatal. El panelista Nicolás Fiorentino mostró su enojo porque los jugadores de la Scaloneta no querían mezclar la política con el fútbol.

“Son jugadores a los que nosotros les pedimos que compitan a la más alta élite del fútbol y terminan siendo unos desclasados. Son personas que pierden el sentido de pertenencia en una cuestión de la despolitización, no en cuestión espiritual”, manifestó al aire el periodista.

En tanto, el filósofo Darío Sztajnszrajber dijo que “el fútbol no deja de ser un evento popular pero es transideológico”. “Querer politizar al fútbol como que es la representación política por otros medios, no alcanza”, evaluó. “Partidizar el fútbol es una pelotu... No alcanza. Partidizarlo es lo peor”, aportó en disidencia.

Los dichos generaron revuelo en las redes sociales, con críticas a la TV Pública.

“En la TV Pública tratan a los jugadores de la Selección Argentina de ‘desclasados’ por no ir a la Casa Rosada. Si no puedo usarte, te destrozo. Esclavo o enemigo. Kirchnerismo en estado puro”, publicó en Twitter el conductor de LN+, Jonatan Viale.

Asimismo, otros usuarios expresaron su rechazo a los comentarios en el canal estatal:

Críticas en redes sociales a la TV Pública por tildar de "desclasados" a los jugadores de la Selección Argentina (Twitter)

