El día que Alberto Fernández avaló que Messi “no juegue más en la Selección”

En una jornada histórica de festejos y alegría por la caravana de la Selección campeona del mundo, en las redes sociales reflotaron un comentario emitido por el presidente Alberto Fernández cuatro años atrás, cuando Argentina había quedado eliminada del Mundial de Rusia 2018.

Se trata de un tuit de Fernández publicado el 12 de julio de 2018, días después de la derrota en octavos de final que sufrió la Selección dirigida entonces por Jorge Sampaoli.

Claudio Borghi, campeón en 1986, había brindado una entrevista a diario Clarín, donde hablaba del desempeño del plantel nacional y decía que Lionel Messi debía dejar de jugar.

El tuit de 2018 de Alberto Fernández donde avalaba que Messi "no juegue más en la Selección" (Twitter)

“Me da la sensación de que se pone la camiseta de la Selección y deja de ser un juego para transformarse en un sufrimiento. Y ningún jugador con sufrimiento o demasiada responsabilidad puede ser creador. Sí puede ser marcador, porque ese rol exige fuerza, garra, meter. (...) Si yo pudiese hablar con Messi le diría que no juegue más en la Selección. Le agradecería por el esfuerzo que hizo, pero quizás ya es el tiempo de que no esté. Lo mismo le diría a otros”, dijo el “Bichi”.

Y sumó a su evaluación sobre el ídolo: “Se nota que Messi sufre y no es libre en la Selección, que las responsabilidades son demasiadas (...) No hay que armar un equipo para que Messi la pase bien. Para eso hay que ir a un country. Hay que dejar de pensar que tenemos que hacer un equipo para Messi. Es al revés: Messi tiene que jugar en un equipo que sea importante. No va eso que se dice: ‘Hagamos el equipo para Leo; a ver dónde se para’”.

Estas declaraciones de Borghi recibieron el aval de Alberto Fernández, quien citó la nota de Clarín y publicó en Twitter: “Maravillosas las reflexiones del Bichi sobre la Selección, Messi y la AFA... suscribo todo lo que dice. Genio salido de ‘La Cantera’!!! Claudio Borghi: ‘Si yo hablara con Messi le diría que no juegue más en la Selección’.

En el 20 de diciembre que el país celebra la vuelta de los jugadores de la Scaloneta, campeones históricos en Qatar 2022, usuarios de Twitter recordaron el mensaje contra Messi realizado por Alberto Fernández y reaccionaron de la siguiente manera, viralizándolo de inmediato:

Reacciones en Twitter al tuit de 2018 de Alberto Fernández donde avalaba que Messi no juegue más en la Selección Argentina

Parte de la nota de Clarín a Claudio Borghi en 2018 que avaló Alberto Fernández

Claudio Borghi: “Si yo hablara con Messi le diría que no juegue más en la Selección”

El Bichi dice que Leo “no es libre”, que “no disfruta” y que “no hay que armar un equipo para él”. Una charla imperdible en Moscú.

-¿Hacia dónde va la Selección?

-Al fútbol lo comparo con el país. Se vota a Macri, asume y se le pide que cambie el país. ¿Ahora qué estamos dispuestos a hacer nosotros para ayudar? Y con la Selección pasa lo mismo: se le pide todo al entrenador. Pero hay que cambiar la estructura. Lo que hay que hacer es elegir un proyecto como federación y preguntarle al entrenador si lo quiere y puede llevar a cabo. No se pueden seguir cambiando los proyectos según el entrenador de turno.

-¿Creés que a Sampaoli le armaron el equipo?

-Espero que no haya ocurrido. Que los jugadores le armen el equipo al técnico sería lo peor que nos podría pasar. Si un jugador quiere hacerlo, es simple: renuncia como jugador, se mete en el cuerpo técnico y opina. Eso no debería existir. Lo que sí existe es el conversar, pero no con todo el mundo y tampoco siempre, porque si no el entrenador pierde toda la autoridad.

-¿El problema de Sampaoli fue haber sido más “Messista” que Messi?

-No sé si es verdad que Messi pone y saca jugadores. Que un entrenador diga que el equipo es de Leo y yo lo conduzco, es una locura. Si es verdad, el técnico debería irse. Y si no es verdad, la sensación igual es que manda un jugador. No lo conozco. Lo que sí evidentemente es uno de los mejores jugadores del mundo que no puede demostrar en la Selección lo mismo que en su equipo, como les pasa a Agüero, a Higuaín, a Di María…

-¿Por qué Messi no rindió en el Mundial?

-A Messi lo veo con 40 millones de argentinos en el hombro que no puede sostener. Él, como muchos de nosotros, empezó a jugar por felicidad, porque es un juego. Me da la sensación de que se pone la camiseta de la Selección y deja de ser un juego para transformarse en un sufrimiento. Y ningún jugador con sufrimiento o demasiada responsabilidad puede ser creador. Sí puede ser marcador, porque ese rol exige fuerza, garra, meter. Eso es el jugador uruguayo. Pero crear estando presionado es imposible. Muchos dicen ahora le baja la musa (sic)… Pero si estás enojado la musa (sic) no baja y no te atrevés a hacer cosas. Por eso el creador tiene mayores chances de equivocarse. Para el que destruye, para el que marca, es mucho más fácil: no necesita estar demasiado alegre, si no tener un carácter importante.

-Messi por ahora hizo silencio. No se sabe si seguirá en la Selección o no. ¿Qué imaginás que hará? ¿Qué consejo le darías si él te lo pidiera?

-Si yo pudiese hablar con Messi le diría que no juegue más en la Selección. Le agradecería por el esfuerzo que hizo, pero quizás ya es el tiempo de que no esté. Lo mismo le diría a otros.

-Todavía puede darle mucho a la Selección.

-Se nota que Messi sufre y no es libre en la Selección, que las responsabilidades son demasiadas.

-Para llegar a ese punto es porque la Selección está muy mal y porque Messi con apenas 31 años también.

-Pero Messi ya renunció hace dos años. Después, entendió. Pero yo creo que él no está disfrutando.

-¿Puede generarse pronto un contexto de Selección para que Messi deje de sufrir, o al menos no sufra tanto?

-Es que Messi no tiene que gozar ni sufrir; tiene que jugar. No hay que armar un equipo para que Messi la pase bien. Para eso hay que ir a un country. Hay que dejar de pensar que tenemos que hacer un equipo para Messi. Es al revés: Messi tiene que jugar en un equipo que sea importante. No va eso que se dice: ‘Hagamos el equipo para Leo; a ver dónde se para’. En Barcelona, hay un equipo, él toma la pelota en un momento y hace la diferencia. Ahora que no está Iniesta, no sé quién carajo lo va a hacer, pero buscarán a alguien para que haga el trabajo que no hace Messi en los noventa minutos. No le podemos pedir a Messi que sea genial siempre. Algunos dicen que es lagunero. No hay ningún jugador capaz de crear o romper todo el tiempo. Tenemos que dejar de pensar que Messi sólo hace jugar al equipo. Brasil tuvo a un Neymar que no brilló, pero fue un equipo. En Francia, Mbappé hace dos o tres jugadas por partido y está Griezmann que pasa desapercibido pero arma todo… Acá estamos emputecidos con que Messi tiene que hacer cosas que a lo mejor no está dispuesto a hacer o no puede hacer. Decimos que hay que armar el equipo para Messi, pero ¿con quién? Messi no puede tener la pelota 90 minutos. Sería anormal que lo hiciera. Acá el Mundial demuestra que primero está el juego en equipo y después el jugador diferente.