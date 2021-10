En el último día de anuncios oficiales, Suárez prometió licitar la ampliación del Metrotranvía

El Plan de Movilidad provincial tuvo espacio importante en el último día para hacer anuncios susceptibles a la captación del voto. Desde la Casa de Gobierno y con un fuerte respaldo del gabinete provincial, el gobernador Rodolfo Suárez prometió ampliar la traza del Metrotranvía , para conectar Panquehua con el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli (6 km). La otra parte comprende desde Godoy Cruz (Pedro Pascual Segura y Pellegrini) hasta el parque Benegas (8 km).

Con un presupuesto de U$S 25 millones, la obra será licitada por el Ministerio de Planificación e Infraestructura en los próximos meses. Los trabajos podrían empezar a mediados del año que viene y estar terminadas a finales del 2023, cuando el mandato de Suárez esté por vencerse.

Rodolfo Suárez se guardó el último anuncio previo a la “veda” de actos públicos, 25 días antes de las elecciones Generales del 14 de noviembre. El mandatario provincial, acompañado por casi todo su gabinete y el vicegobernador Mario Abed, contó las novedades en materia de movilidad.

El titular del Ejecutivo explicó que “estamos en una etapa de la pandemia donde el virus se está aplacando y donde el sistema sanitario ya no está estresado. Este Gobierno tiene un plan escuchando a la gente. Todos los que estamos aquí somos empleados de los vecinos de esta provincia”.

Infografía de las dos nuevas etapas de la traza Metrotranvía.

“Durante todo este tiempo si bien hubo una intensa gestión en lo que refiere a la pandemia no dejamos de trabajar en este proyecto que nos fijamos para estos 4 años de gestión que representan la continuidad de lo que inició Alfredo Cornejo en el 2015. Este gobierno tiene un plan, un rumbo, sabemos a dónde ir”, sostuvo.

El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, dio detalles de la ampliación de la red del Metrotranvía que actualmente conecta Las Heras con Maipú, pasando por Godoy Cruz y Ciudad. Tiene dos Estaciones Principales (Estación Gutiérrez y Estación Mendoza) y 21 paradores a lo largo de los 34 km que comprenden su recorrido.

Con esta ampliación, se extiende 6 kilómetros al norte con tres paradores y la Estación Espejo que será de Intercambio Modal. El tramo final llega hasta el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli. Hacia el sur, se agregarán 8 kilómetros en donde se comenzará con los trabajos en Godoy Cruz desde Pedro Pascual Segura y Carlos Pellegrini hasta llegar al Parque Benegas. En una tercera etapa se continuará hasta Luján de Cuyo (parque Ferri). El proyecto total incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios.

La inversión para los dos primeros tramos es de U$S 25 millones que se licitarán en simultáneo desde el ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que conduce Mario Isgró. Los inicios se afrontarán con fondos provinciales pero, de mejorar las condiciones económicas, en el Gobierno no descartan tomar crédito de una autorización legislativa por U$S 160 millones con la que cuenta desde noviembre del año pasado.

Todas las ex estaciones ferroviarias existentes serán recuperadas como es el caso de la Estación Benegas, que actualmente ha sido conservada por la Municipalidad de Godoy Cruz y se incorporara al circuito del Metrotranvía. La Estación Drummond y la Estación Central de Lujan de Cuyo se comportarán como un nodo barrial o interurbano, que permite focalizar y centralizar actividades de intercambio.

Las obras complementarias

De acuerdo a la hoja de ruta, hay algunas obras que deberán ejecutarse para liberar la traza como es el caso de Las Heras. “El IPV está trabajando en un barrio para terminar de erradicar sobre la vía, ya está en marcha el barrio y la traza va a estar liberada para cuando llegue la obra”, precisó Mema. Por otra parte, indicó que es necesario un permiso de Vialidad Nacional para “pasar por la ruta 40 y llegar al Aeropuerto porque se recuperarían dos estaciones como son Panquehua y Espejo que hay proyectos del municipio para parquizar la zona”.

En Godoy Cruz se correrá parte de la ciclovía, pero la mayor parte seguirán funcionando como hasta ahora. “La traza está liberada hasta el parque Benegas, hay cuatro propiedades que hay que correr nada más”, comentó el funcionario.

Mema también se refirió a la etapa sur final del Metrotranvía: “Luján comenzó con la recuperación del espacio público para superponer el plan de obras. Firmamos un convenio para que utilicen las vías y quedarían relocalizar 100 familias en donde el municipio ya está trabajando”.

Por otra parte, Mendoza recibió un ofrecimiento para recibir la donación de 30 duplas por parte del estado de San Diego (Estados Unidos). “Para eso dependemos de un decreto de donación y se licitará la logística para traerlas. Eso implica un trámite en Estados Unidos y administrativamente, una excepción para poder importar material usado que está en muy buen estado para utilizar”, resaltó Mema. Las duplas se utilizarán en el sistema actual y permitirán reforzar el proyecto de ampliación.