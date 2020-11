El Ente de Movilidad Provincial (EMOP) realizará el 3 de diciembre una audiencia pública para analizar y discutir el valor del costo por kilómetro recorrido de los micros del Mendotran, lo que impactará en la tarifa a futuro del pasaje. Si bien en el Gobierno provincial aseguran que en lo que resta del año no habrá aumentos, sí se espera un “reacomodamiento”(suba del precio) en 2021.

Son varios los factores que han incidido en contra del servicio de transporte público de Mendoza, pero aun así el Gobierno decidió mantener el congelamiento del boleto, que tuvo su último aumento en enero del 2019, hace casi dos años. En ese momento la suba fue del 63%, pasando de $ 11 a los actuales $ 18.

Fue el gobernador Rodolfo Suárez quien decidió a comienzos de este año congelar el valor del pasaje, y después en julio extendió la decisión para el resto de 2020. Ahora en el Ejecutivo analizan que en el momento en el que se decida aumentar el precio el boleto, sea de manera escalonada.

Factores que empujan una suba

Por un lado, la fuerte crisis económica vinculada con la pandemia del coronavirus ha afectado de sobremanera a la recaudación del Estado provincial. Pero además, la cuarentena y las restricciones a la movilidad generaron una abrupta baja en la utilización de micros, sobre todo por la imposibilidad del regreso a clases así como el reacomodamiento de la circulación de las empresas, instaurando el home office.

No obstante, y si bien ha habido una baja también en la cantidad de micros en la calle, no se complementa con la caída de pasajeros. Según datos del EMOP, hoy Mendoza mantiene el 70% de los recorridos en la calle, pero la caída de transacciones de pasajeros ha sido mayor, ya que solamente hay un 35% de los que se preveían.

Pero al problema de la pandemia hay que sumar una merma en la recepción de subsidios nacionales. Desde la secretaría de Servicios Públicos expresaron que Mendoza destina unos $ 800 millones al mes para mantener el valor del pasaje a $18; mientras que desde la Nación han mandado a razón de $180 millones por mes hasta setiembre, y aún no se sabe si ese monto seguirá, al menos hasta diciembre.

El costo por kilómetro

Lo cierto es que esta audiencia no determinará el aumento del boleto, según insistieron desde Servicios Públicos, aunque está claro que siempre ha sido el paso previo para decidir futuras subas.

Jorge Teves, presidente del EMOP, declaró a Los Andes que la realización de la audiencia es obligatoria y que allí se estudiará cuánto cuesta el kilómetro recorrido, aunque “no hay costos unificados, sino que se ve empresa por empresa, según los recorridos y demás factores”.

“Habrá una negociación con los empresarios para definir también cuál es la cantidad de kilómetros que el sistema requiere. En tiempos de pandemia, creemos que en el 2021 va a continuar la situación de menor recorrido”, destacó.

Además, indicó que la Provincia “está haciendo un esfuerzo enorme, ya que la Nación va retirando de a poco los subsidios, y la pandemia ha hecho caer las transacciones de los usuarios en los micros, que prefieren utilizar otro sistema para viajar, o incluso tienen trabajo home office”.

No obstante, dio otro factor que incide en la baja recaudación local, que es que “un buen porcentaje que hoy se toma el colectivo para viajar tiene el pasaje también subsidiado, como por ejemplo policías y personal de la salud”.

Desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), que agrupa a las empresas prestadoras del servicio, destacaron que a ellos no les incide el valor del pasaje sino que la negociación que será clave es la del costo por kilómetro recorrido.

“Presentaremos los costos, como se hace todos los años, pero no tenemos todavía el promedio de cuánto se ajustó para las empresas el kilómetro recorrido”, acotaron. Además, destacaron que en ese estudio se pone en eje “todo, como por ejemplo combustibles, mantenimiento de las unidades, salario del chofer, entre otros”.

En cuanto al boleto, dijeron que no tienen un precio estimado. “El Gobierno suele mantener con subsidios el costo del pasaje. Sin subsidios debería salir alrededor de $60, pero luego si lo mantiene en $18 no es algo que influya positivamente o no a Autam. Sí pretendemos que se pueda otorgar un buen servicio y que sea positivo para los mendocinos”, aclararon.