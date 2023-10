Empresarios del Sur piden a Suárez y Cornejo que “El Baqueano no sea otro Portezuelo”

El gobernador Rodolfo Suárez asistió este mediodía al tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA). Lo hizo acompañado por su sucesor electo, Alfredo Cornejo. También estuvieron presentes el intendente Emir Félix y su hermano que lo reemplazará en el cargo, Omar Félix.

Los empresarios reclamaron a los representantes del oficialismo provincial por la obra El Baqueano, que no se abandone Portezuelo del Viento y también por la realización del Paso Las Leñas, aunque se trate más bien de un proyecto con clara injerencia nacional. En el discurso que encabezó el presidente de la entidad, Hugo Tornaghi, las exigencias se mezclaron con reconocimientos para la gestión.

“Quienes redactaron el acuerdo por Portezuelo del Viento no expresaron taxativamente que los fondos debían utilizarse para recomponer las zonas más afectadas. Es aquí donde se nos otorga el derecho y el reconocimiento, apelando al espíritu federal, para que las decisiones de inversiones se hagan aquí en el Sur porque es un dinero que nos pertenece. Así lo entendemos con nuestros amigos de Alvear y Malargüe”, clamó el empresario.

Hugo Tornaghi, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael

Entonces manifestó: “Hubo una decisión por parte del gobierno provincial con respecto a El Baqueano y hay que resaltarlo. Pero con eso no alcanza, el tiempo de inicio de obra anunciado ya se postergó una vez. Esperamos que pronto se encuentren disponibles los pliegos licitatorios y las empresas de la región sean consideradas”.

“De esta manera tendrá sentido la recomposición económica de la catástrofe industrial de nuestro oasis. Ustedes lo saben, no hace falta que los fondos de Portezuelo terminen de ingresar, ya están disponibles. Entiendan también que esta obra estratégica nos dará la capacidad de repago por la venta de energía y de esta manera podremos concretar otras obras de importancia para toda la provincia”, añadió.

Y agregó que en este sentido ya le advirtieron al Gobierno provincial que tiene que presentar ante el COIRCO el proyecto ejecutivo de la variante de Portezuelo del Viento con “el trasvase del Río Atuel incluido”.

“Esta Cámara no va a dejar que El Baqueano se transforme en un Portezuelo más, ni que La Pampa se interponga en el desarrollo de Mendoza. Ya tenemos experiencia en frenar algunas cuestiones”, señaló el empresario vitivinícola.

Y destacó también la acción judicial que planteó la Provincia ante la Corte Suprema de Justicia para que La Pampa restituya las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles, “que están mal pagadas” y cuyo reclamo data desde hace 50 años. “La Pampa debe devolver lo que no le pertenece”, manifestó.

La respuesta de Suárez

Por su parte, el gobernador retrucó que Alfredo Cornejo firmó el acuerdo durante su gobierno para que la Nación desembolsara 1023 millones de dólares en Mendoza para la realización de Portezuelo del Viento y/o otras obras hidroeléctricas. Y agregó que “cuidaron” los fondos al decidir no adjudicar la obra cuando el presidente Alberto Fernández comenzó a dar señales de rechazo a favor de La Pampa.

“Fue él quien nos dijo que no podemos hacer la obra y que hay que hacer nuevos estudios. Nosotros planteamos que se tiene que hacer cargo el COIRCO, todas las provincias que lo componen, y no solo Mendoza. Los mismos estudios que hemos realizado. No paramos en eso”, señaló el mandatario provincial.

“Y pensando en el Sur, quizás Hugo vos no estuviste cuando anunciamos la licitación de El Baqueano porque estabas de viaje, pero te cuento que ya se abrió el proceso con todos los pasos que hay que cumplir”, le contestó Suárez al titular de la CCIA directamente.

Rodolfo Suárez en el almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael. Foto: Prensa Mendoza

Y aseguró que “están todos los pliegos para que los empresarios vengan a hacer los aportes necesarios y esto significa ahorrar tiempo, para que se hagan todas las observaciones”.

“También trabajamos muchísimo para lograr que El Baqueano tenga tarifa y repago de la obra. Significa que se va a pagar lo que vale. En Argentina no hay más proyectos porque no se paga y sí no se paga, no hay inversores”, añadió el gobernador.

Y confesó que por una “sugerencia” de Cornejo pensaron que podría ser un gran negocio que se sumen privados a invertir en la construcción y se cobren con el repago, de forma de que los fondos de Portezuelo se puedan utilizar “en otras obras necesarias para optimizar nuestro recurso de agua, que nos van a dar un despegue muy importante”.

El gobernador también retrucó con otros proyectos en el sur mendocino, tras el reclamo de Tornaghi. Mencionó el traspaso de acciones de Potasio Río Colorado, cuya ratificación transita por la Legislatura provincial, y también los proyectos Hierro Indio y Cerro Amarillo. Además, mencionó la puesta en marcha del polo logístico Pata Mora en Malargüe y la exploración de petróleo no convencional en Vaca Muerta.

Paso Las Leñas

Otro de los fuertes pedidos de Tornaghi fue retomar el proyecto del Paso Las Leñas. “Es un reclamo incansable de cada año de esta Cámara porque estamos convencidos de su realización. Nos hemos intentado comunicar con Cancillería, con las embajadas, funcionarios de distintos niveles y con nuestros pares chilenos en busca de soluciones. Es imperioso que los representantes de ambas regiones se reúnan para solucionar esta problemática”, apuntó.

“Para avanzar es necesario concretar un nuevo encuentro del Ente Binacional Paso Las Leñas, que no sesiona desde el año 2018, imposibilitando que continúen los procesos en relación a los estudios técnicos. Realmente llama la atención que pocos funcionarios del gobierno nacional y provincial hablen de esto”, criticó.

Y aseguró que, por las características de su matriz productiva, “casi todo lo que genera Mendoza es exportable y se envía al mundo a través de los puertos chilenos. No podemos seguir dando ventajas y perdiendo mercados. Menos teniendo en cuenta que según muchas proyecciones, gran parte del producto bruto mundial estará concentrado en los países emergentes de la cuenca del Pacífico. Por eso hay que cambiar la mirada corta y tener una estratégica. El flujo comercial se incrementará y hay que estar preparados”.

Si bien Cornejo no subió al escenario para dar un discurso como gobernador electo, sí fue consultado por la prensa sobre este reclamo de los empresarios. El senador nacional dijo que “es lógico que nos encontremos con eso. Hay proyectos de infraestructuras inconclusos, como todo un país que no crece sostenidamente y tiene retrasos. Ahora, focalizar en que la inversión pública va a resolver problemas es escuchar discursos que se van a suceder y suceder. No tiene ningún sentido, tiene que ponerse en marcha”.

“Durante mi gobernación avanzamos en el paso a las Leñas y en estos cuatro años lamentablemente no. En mi gobierno logramos que Chile hiciera su aporte y la contrapartida debía hacerla el gobierno argentino y no lo hizo. Si bien puso en el presupuesto montos, nunca se ejecutaron. Por lo cual estamos en deuda incluso con los chilenos”, dijo Cornejo.

Y completó: “Hay que mantenerlo en agenda y hay que progresar en el paso Las Leñas. Es un paso que le viene bien no solo al Sur sino a la Argentina. Pero hay que ponerla en el contexto de una economía que en dos décadas ha tenido dificultades y ha retrasado su financiamiento”.