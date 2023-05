Elecciones: sólo el 27% de las candidaturas para intendencias las encabezan mujeres

En vistas a las próximas elecciones provinciales del 11 de junio, en las que se dirimirán candidaturas a la gobernación y a las bancas en la Legislatura, las listas oficializadas dejan al descubierto algunos datos llamativos en lo que respecta a los once municipios que también resuelven aspirantes a las intendencias. De allí se desprende la poca cantidad de precandidatas presentadas.

También se puede destacar que no haya ninguna postulante a gobernadora, a diferencia de elecciones anteriores y sí varias precandidatas a vice, como el caso de Hebe Casado (Alfredo Cornejo) y Patricia Giménez (Luis Petri) en Cambia Mendoza; Liliana Paponet (Guillermo Carmona), Lorena Martin (Nicolás Guillén) y Patricia Galván (Alfredo Guevara) en el Frente Elegí; o Noelia Barbeito (Lautaro Jiménez) y Nadya Ortíz Gazzo (Víctor Da Vila) en el Frente de Izquierda.

Vale decir que desde 2019 la Junta Electoral de Mendoza exige que se cumpla la Ley de Paridad de Género, pero la misma rige solo para cargos legislativos: es decir, diputados, senadores y concejales. No así para cargos electivos ejecutivos. Esta distinción se ve plasmada con firmeza en 2023. Las mujeres ocupan solo un 27% de las listas a las intendencias en los cinco frentes electorales que se presentan.

Si vamos al detalle puntual, el que rompe esa regla es el FIT que lleva a 11 mujeres y 9 varones como precandidatos a intendentes, es decir el 55% de sus listas. Lo sigue, más alejado, el Frente Elegí con un 35%: aquí son cuatro listas que llevan 58 precandidatos en total, los cuales 39 son varones y 19 mujeres.

Elecciones PASO Foto:José Gutierrez / Los Andes

Cabe destacar que las listas “Ahora Peronismo” (Parisi) y “La Base” (Guevara) tienen 6 precandidatas cada una y se diferencian claramente de “Rearmemos Mendoza” (Guillén), que lleva a cuatro mujeres y “Avanza Mendoza” (Carmona), que presenta solo a Carina Farah en Ciudad. Hay además en este frente, dos aspirantes que juegan con lista corta: Bárbara Barraco en Capital y Daniela Favari en Malargüe.

Detrás de ellos se ubica La Unión Mendocina. El frente encabezado por Omar De Marchi cuenta con un 20% de mujeres en sus listas municipales. De 29 precandidatos, solo 6 son mujeres y el resto varones. Luego lo sigue el Partido Verde de Mario Vadillo, con un escaso 9% de sus 11 nombres, por la candidatura solitaria de María Eugenia Garriga en Ciudad.

Párrafo aparte para el frente que cierra la nómina con apenas un 7% de precandidatas: Cambia Mendoza. Ese porcentaje lo salva la lista “Mendocinos por el futuro” de Luis Petri, que lleva dos mujeres: Valeria Rómoli en Junín y Carina Brandauer en Malargüe. Particularmente, Alfredo Cornejo no tiene a ninguna postulante en los 11 municipios. Es decir que de 27 precandidatos del oficialismo, hay 25 varones en total.

En líneas generales, entonces son 143 precandidatos a intendentes en los cinco frentes: 103 varones (73%) y 39 mujeres (27%). Aparecen por fuera de las coaliciones también otras dos precandidatas que deben mencionarse: María del Carmen Olivera por “Haciendo Las Heras” y Silvia Camiolo con “Reconstruyendo Malargüe”.

Qué opinan las precandidatas

Los Andes buscó las voces de las precandidatas de cada frente para que analicen ese 27% de participación general femenina y recibió coincidencias y diferencias marcadas. Algunas hablaron de “techo de cristal”, es decir límites invisibles para ocupar cargos jerárquicos solo por ser mujeres, y otras lo minimizaron.

Empezando por la Izquierda, que lleva más mujeres en sus listas, Cecilia Soria competirá por ser candidata a intendenta de San Martín, y respondió: “No nos sorprende la ínfima representación que tienen las mujeres en las listas de los partidos tradicionales porque es parte de una política común que comparten Cambia Mendoza con el Frente Elegí y La Unión Mendocina, que se ve expresado por ejemplo en el último presupuesto provincial que destina un 0,01% del total a la Dirección de Géneros y Diversidades de Mendoza. Esto es 128 pesos por mujer al año”.

“La mayoría de las listas del FIT están encabezadas por mujeres porque hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. A diferencia del resto, están encabezadas por mujeres trabajadoras como Ana Maya, que es trabajadora de viña o yo que soy trabajadora de call center”, sostuvo y dijo que las candidaturas están puestas “en función de fortalecer la lucha para conquistar los derechos que nos faltan”.

Cecilia Soria, precandidata a intendenta de San Martín por el FIT. Foto: Gentileza

Luego, siguiendo el orden de números, desde el peronismo compartió su observación, Paloma Scalco. La precandidata a intendenta de Luján consideró: “Si pensamos que somos menos del 30% es muy grave a nivel social”. Y criticó que “las mujeres tenemos un gran techo de cristal en el poder. Se pueden ver algunas precandidaturas pero en los cargos ejecutivos del Ministerio de Economía u otros, son varones los que ocupan esos roles”.

“En las bases, sobre todo en los merenderos y comedores, lo que vemos es que hay una gran cantidad de mujeres y muy pocos varones. Esa fuerza que viene de abajo para arriba es la que tiene que presionar para que haya más mujeres en cargos de representación”, reclamó Scalco. Y resaltó que en la lista que encabeza Omar Parisi, hicieron “la tarea en casa” por contar con seis precandidatas para 11 departamentos.

Paloma Scalco, precandidata a intendenta de Luján por el Frente Elegí. Foto: Gentileza

Por el lado de La Unión Mendocina, Andrea Blandini coincidió con el concepto de “techo de cristal” y recordó que en el debate de la Ley de Paridad de Género en 2018, trató junto a la vicegobernadora Laura Montero (UCR), incluir a los cargos ejecutivos electivos. Sin embargo no lo lograron porque el proyecto “impulsado por Cornejo” llegaba aprobado desde Diputados solo para cargos legislativos y “antes que no tuviéramos nada, hubo que aprobarlo, ya que era un avance”, admitió.

La precandidata a intendenta de Godoy Cruz comentó: “No se incluyó a los cargos ejecutivos, porque las intendencias tendrían que equilibrarse para que haya 9 mujeres para 18 departamentos en los frentes electorales”.

A pesar de las pocas candidatas que hay en LUM, Blandini rescató que pudo hablar directamente con Omar De Marchi para que la incluya en su boleta: “Eso marca una diferencia específicamente, porque generalmente es un varón el que propone el nombre de una mujer y conmigo no sucedió”.

Andrea Blandini y Omar De Marchi. Foto: Twitter

Por el lado del Partido Verde, la única precandidata a intendenta será Eugenia Garriga en Ciudad. “Antes de decidir mí candidatura, se había barajado un varón y vieron muy positivo que fuera una mujer la precandidata, sumado a esto que no soy del ambiente político”, contó y dijo que cree que “no hay un freno para las mujeres” y van “de a poco entrando en estos ámbitos”.

Por el lado de Cambia Mendoza, una de las dos precandidatas es la odontóloga Carina Brandauer, que participará en Malargüe con Petri a la cabeza. Ella considera que a “las mujeres todavía nos cuesta el empoderamiento en la participación política” y dijo que “muchas tímidamente se animan a dar el paso” en sus comunidades por las desigualdades que hubo “durante muchos años”.

“Con respecto a nuestra lista, Luis (Petri) nos da la misma participación a varones y mujeres”, mencionó y no quiso hablar sobre lo que ocurre en la lista de Cornejo: “Nuestro lineamiento no es enfocarse en lo que los otros no hacen, sino en lo que vamos a hacer nosotros”.

Carina Brandauer y Luis Petri. Foto: Twitter

La voz oficialista

La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, quien también es precandidata a renovar su banca en la lista que encabeza Cornejo, se diferenció de otras opiniones y dijo que “no existen trabas objetivas ni el llamado techo de cristal para las mujeres, ya que no hay casos en los que una mujer quiera ser candidata y se le impida por su género”.

También señaló que “las mujeres naturalmente tienen menos ambiciones que los hombres, lo cual es una cuestión cultural” y dijo que la falta de candidatas es “una problemática horizontal a todos los partidos”.

Eisenchlas resaltó que hay más participación de mujeres en puestos de decisión pero no se condice directamente con las candidaturas porque “generalmente se prefieren cargos de gestión en lugar de cargos electivos”.

En relación a su lista, que no lleva a ninguna mujer a las intendencias, Eisenchlas respondió: “Cornejo desde un principio dijo que lo iba a acompañar una mujer como vicegobernadora y eso es un mérito nuestro, que no sucede en otras listas. Tenemos muchas mujeres en las precandidaturas a la Legislatura”.

Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado Foto : Orlando Pelichotti

Las precandidatas en cada frente

FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD (55%)

Godoy Cruz: Micaela Guaquinchay (Víctor Da Vila)

Luján: Alejandra Vargas (Lautaro Jiménez)

San Martin: Cecilia Soria (Jiménez) y Rocío Lucero (Da Vila)

Rivadavia: Estefanía Torralba (Jiménez) y Elizabeth Grageda (Da Vila)

Junín: Ana Maya (Jiménez) y Maira Visaguirre (Da Vila)

Tupungato: Antonina “Nina” Acevedo (Jiménez) y Verónica Cruz (Da Vila)

General Alvear: Carolina Álvarez (Jiménez)

20 precandidatos: 11 mujeres y 9 varones

FRENTE ELEGÍ (35%)

Capital: Gisela Lamberti (Omar Parisi), Carina Farah (Guillermo Carmona), Juana Suarez (Nicolás Guillén) y Bárbara Barraco (boleta corta)

Guaymallén: Natalia Vicencio (Parisi)

Las Heras: Adriana Cano (Parisi) y Débora Paolasso (Guevara)

Godoy Cruz: Virtudes Della Santa (Guevara)

Luján: Paloma Scalco (Parisi) y Marcela Tobio (Guillén)

San Martín: Laura Soto (Parisi)

Rivadavia: Liliana Terranova (Guillén) y Elsa Turco (Guevara)

Junín: Silvina Paola Nuñez (Guevara) y Andrea De Marco (Parisi)

Tupungato: Edith Iris Pereyra (Guevara)

General Alvear: Jaquelina Bequir (Guillén) y Miriam Zambrini (Guevara)

Malargüe: Daniela Favari (boleta corta)

58 precandidatos: 39 varones y 19 mujeres

LA UNIÓN MENDOCINA (20%)

Guaymallén: Elizabeth Rojas

Godoy Cruz: Andrea Blandini y Ana María Hernández

Junín: Natalia José

San Martín: Sonia Elisa Scartón

General Alvear: Andrea Pérez Bernal

29 candidatos: 23 varones y 6 mujeres

PARTIDO VERDE (9%)

Capital: María Eugenia Garriga

11 candidatos: 10 varones y 1 mujer

FRENTE CAMBIA MENDOZA (7%)

Junín: Valeria Rómoli (Luis Petri)

Malargüe: Carina Brandauer (Petri)

27 precandidatos: 25 varones y 2 mujeres