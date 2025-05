Elecciones 2025: Anabel lanzó un video de campaña pero no confirmó si será candidata del peronismo

El virtual lanzamiento de la actual senadora nacional cristinista se produjo a partir de la apertura del perfil denominado "AFS 2025" . El logo de la candidata dice lo mismo y en esta comunicación se destaca una ausencia notable: no hay mención alguna al Partido Justicialista .

Hay que recordar que la legisladora K ya anticipó que está armando un partido político para competir en las elecciones. Su sector atribuyó la búsqueda primero a la incertidumbre del calendario electoral y al hecho de que para definir la lista de candidatos no habrá PASO. Pero poco después empezaron las críticas directas al presidente partidario Emir Félix y a los intendentes por la "falta de convocatoria" al diálogo interno respecto de las candidaturas y por la ausencia de una postura claramente "opositora" a los gobiernos nacional y provincial, como la suya.

Fernández Sagasti dijo hace poco a Los Andes, en este sentido, que podría haber en Mendoza "peronistas con peluca" y también acusó a sus rivales de "invisibilizar" a Cristina Kirchner, la presidenta del PJ nacional. Cristina precisamente, aparece en las imágenes y los textos del video del lanzamiento de Anabel, quien se propone "acompañar" a la ex vicepresidenta peronista. Se confirma entonces un dato: aunque Cristina no haya sido bendecida por el electorado mendocino en los últimos años, la candidata no va a cambiar su identidad kirchnerista.

Los intendentes versus la candidata

Este lanzamiento tácito se produjo justo después de que el peronismo le propinara una fuerte derrota en la cancha que maneja Félix. Por amplia mayoría, el consejo partidario decidió convocar al congreso para el 31 de mayo en San Rafael, la casa de los hermanos Félix, para discutir cómo se resuelven las candidaturas del PJ. Emir Félix es además el presunto candidato a diputado nacional que más consenso genera en este sector. La propuesta cosechó 23 de los 25 votos del consejo; la oposición de La Cámpora tuvo un solo voto y hubo además una abstención.

Todos los intendentes del PJ (sólo faltó a la reunión Matías Stevanato, quien no es consejero) votaron a favor de la propuesta de Félix y Fernández Sagasti quedó con un pie afuera de las decisiones del partido. Se sabrá pronto si el video posterior de lanzamiento de su candidatura ha sido la confirmación del quiebre interno.