La Cámpora mendocina no descarta competir con partido propio en las próximas elecciones

Desde el sector de Fernández Sagasti afirmaron que han decidido contar con una " herramienta " a nivel local debido a que todavía "no hay reglas de juego" en materia electoral. "Es por las dudas", aclararon.

"No se sabe nada de lo que va a pasar en el futuro. PASO o no PASO, elecciones desdobladas o unificadas...tampoco se sabe cómo se va a resolver la interna del partido. En función de eso, tenemos nuestra herramienta", explicó en estricto off una fuente de La Cámpora.