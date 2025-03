El peronismo se reestructura en Mendoza y avanza el "operativo clamor" de Emir Félix como candidato

Política en off: Milei y Cornejo bailan sueltos, el peronismo arrugó con Luis Petri y Kicillof quedó en pausa

La gran mayoría de dirigentes locales del PJ dieron el presente este sábado en los eventos políticos, bajo la conducción del presidente del Partido Justicialista local , Emir Félix , quien participó del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y dejó no solamente críticas a los gobiernos provincial y nacional por la situación del sector vitivinícola y de la producción en general, sino también dio algunas consideraciones políticas de su partido, de la reestructuración y de los comicios.

De las máximas figuras del peronismo, no dio el presente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (señalaron que no se sentía bien de salud), y sí hubo una comitiva importante desde San Rafael, con dirigentes como Germán Gómez, Liliana Paponet y Mauricio Sat, entre otros, que acompañaron a Félix. También dio el presente Adolfo Bermejo, otro de los diputados nacionales, y no estuvo el tunuyanino Martín Aveiro. De los legisladores provinciales, asistió el jefe de bloque en el Senado, Félix González.