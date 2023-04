Elecciones 2023: dónde será la madre de todas las batallas entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina

Los comicios 2023 reservan una pelea que tendrá condimentos propios. El común de los mendocinos no sabe qué es el “tercer distrito electoral”; pero para el que desconoce le debe bastar que es la “casa” de Alfredo Cornejo, Omar de Marchi y Jorge Difonso.

Por eso el desenlace y el reparto de legisladores consiguiente, será sólo una de las consecuencias. También habrá un gustito personal a la hora de contar quién se queda con la victoria en un territorio que reparte 375.132 electores.

La renovación legislativa

La Legislatura provincial tiene 84 representantes. La Cámara de Diputados tiene 46 bancas, mientras que el Senado, tiene 38. La mitad de esos lugares se renueva, por lo que hay 42 representantes que dejarán la Casa de las Leyes o competirán para renovar el mandato por cuatro años más.

Esos 42 representantes provienen de cuatro secciones electorales. La tercera es la que reúne a los departamentos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Allí se renuevan 5 bancas en la Cámara de Diputados que son las de Mercedes Llano (PD), Jorge Difonso (FR-UP) y Emiliano Campos (UCR) además de Bruno Ceschín y Marisa Garnica (FdT).

En el Senado 4 lugares para renovar, que son los de Rolando Baldasso (Pro), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur y aliado en CM), Gabriela Testa (UCR) y Lucas Ilardo (FdT). Podría decirse que ambas fuerzas, con la distribución de hoy, tienen en juego tres bancas cada uno.

Omar De Marchi y Jorge Difonso representan a la tercera sección electoral.

En 2019, Llano, Difonso y Campos en Diputados, así como Baldasso, Mancinelli y Testa, ingresaron por el frente oficialista Cambia Mendoza. Cómo se distribuirán esas bancas ahora es una de las peleas que se viene, si los partidos que las tienen, antes aliados y hoy peleados a muerte, las mantendrán o las perderán.

Pero además, se da la situación que los principales protagonistas de la campaña hasta ahora vienen de allí. Omar De Marchi, Jorge Difonso y Alfredo Cornejo fueron intendentes de Luján de Cuyo, San Carlos y Godoy Cruz, respectivamente. De Marchi y Difonso hoy están enfrentados con Cornejo. Los tres son cartas fuertes en ese territorio de cinco departamentos, pero la duda es quién pesará más.

La mayoría simple

Es cierto que en todos los distritos hay batallas, pero el tercero genera expectativas porque La Unión Mendocina se ha plantado como un frente opositor a Cambia Mendoza, puntualmente a Cornejo. Seguramente no sólo querrán retener las tres bancas que hoy el tablero muestra como cercanas, sino sumar jugadores para hacer crujir la mayoría simple, sobre todo en la Cámara Baja.

Allí, de los votos necesarios para sancionar casi todo (excepto lo que requiere dos tercios ), hay 20 radicales (incluida la Presidencia) y se suman los aliados Josefina Canale (Partido Demócrata y Progresista), Guillermo Mosso (Demócratas en el frente) y José María Videla Sáenz (Partido Renovador Federal) llegando a los 23 pulsadores. Para llegar al quórum (mitad más uno) el radicalismo descansa en Thomas y en Mauricio Torres, del bloque Unión Popular (al igual que Difonso), lo que les permitirá llegar a los 24 votos, según consta en el reglamento. ¿Torres dará el salto tras las elecciones?

Si La Unión Mendocina pellizcara algo más en el tercer distrito, teniendo en cuenta que se hace fuerte en Luján con la única intendencia del Pro en la provincia, o en alguno de los otros tres, la mayoría simple oficialista quedaría en jaque. Pero puede ocurrir lo contrario, que la victoria de Cambia Mendoza sea lo suficientemente potente como para arrebatarle esos lugares a sus ahora opositores (incluído el peronismo) no sólo en la tercera sección, sino también en las otras.

En Cambia Mendoza ya no tienen que repartir estos lugares con esos socios, y pondrán nombres fuertes en esa sección. La lista está limpia y hay intendentes que no renuevan con chances firmes de ir a la Casa de las Leyes. Así, Gustavo Soto (Tupungato) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) no están descartados como cabezas de lista para ir a la Legislatura. Algunos hasta se ilusionan con ambos, uno para cada Cámara.

Gustavo Soto, intendente de Tupungato.

Por el lado de La Unión Mendocina no hay nombres todavía de quiénes pueden ocupar esos lugares, anoche empezaban las primeras charlas. Nada impide que Jorge Difonso renueve el mandato, pero si hay elecciones primarias dentro de la coalición será el otro precandidato a Gobernador que compita con Omar De Marchi.

Efecto colateral

Dijimos que el camporista Lucas Ilardo es del tercer distrito y también se le termina el mandato en el Senado provincial. También podría renovar, pero no está confirmado hasta tanto se defina el armado provincial.

Algunos indican que Ilardo se está probando el traje de diputado nacional; otros que podría ser el candidato a gobernador del kirchnerismo duro. ¿Pero ese lugar de La Cámpora, podrá ser sostenido por otro camporista?

La duda aparece por los jugadores del tercer distrito. Al tope de una boleta aparecerá De Marchi, al tope de la otra Cornejo y si Difonso busca volver a la Legislatura, también sumará a la ola. ¿Podrían comerse todos los lugares en la Legislatura en juego, en el tercer distrito entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina?