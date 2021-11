Elecciones 2021: ¿es obligatorio votar a los 16 años?

Los jóvenes pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, aunque hay algunas particularidades al comparar con el caso de los mayores de los 18 años, según lo indica la normativa vigente en Argentina.

¿Es obligatorio votar a los 16 años?

No, el voto de jóvenes de 16 y 17 años es optativo. Es decir, en caso de no hacerlo, no rigen multas ni sanciones.

Los adolescentes pueden ejercer su derecho al sufragio siempre y cuando aparezcan en el padrón (leer más abajo).

¿Es obligatorio votar a los 16 años? José Gutiérrez / Los Andes

¿Qué es la ley del voto joven?

Es la ley que permite que los jóvenes argentinos desde los 16 años puedan votar. Antes de esta ley se podía votar recién a partir de los 18 años. Se comenzó a aplicar desde las PASO de 2013.

Según un relevamiento realizado por la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, desde la implementación de la Ley 26.774 en 2013, las juventudes aumentaron progresivamente su participación en las elecciones, demostrando que son protagonistas.

En 2019, fueron 869.667 las personas jóvenes de 16 y 17 años habilitadas para ejercer su derecho a votar; el 2,61% promedio del padrón electoral y el 63% de participación efectiva para esta franja etaria.

Los jóvenes pueden votar desde los 16 años en Argentina, aunque es optativo - José Gutiérrez / Los Andes

Si cumplo 16 años justo el día de la elección, ¿puedo votar?

Sí, siempre que tengas hecha en el DNI la actualización de los 14 años y estés inscripto en el padrón (que es la lista de todas las personas habilitadas para votar).

¿Cómo se vota?

El día de la elección, entre las 8 y las 18 horas, se deberá asistir a la dirección que allí se informa y también presentarse en la mesa asignada.

Allí se deberá presentar el DNI a las autoridades de mesa, quienes retendrán el documento hasta que se emita el voto, y entregarán un sobre abierto, vacío y firmado por el presidente de mesa.

Ya en el cuarto oscuro se podrá elegir entre las boletas de los distintos partidos. Se puede votar a distintas agrupaciones siempre y cuando no sean de la misma categoría.

Es importante chequear la constancia de voto - José Gutiérrez / Los Andes

Una vez seleccionados los candidatos, se deberá cerrar el sobre y después introducirlo en la urna. Después se deberá firmar el padrón para certificar que se votó. La autoridad de mesa deberá entregar una constancia del voto y devolver el DNI.

En el marco de la pandemia se incorporaron algunas medidas de protección: en caso de tener que hacer fila, se deberá mantener una distancia de 2 metros, prioridad para personas mayores y evitar salivar el sobre. Además, se recomienda que cada uno lleve su propia birome para firmar el padrón.

Si no voté en las PASO, ¿puedo hacerlo en las generales?

Sí, todo ciudadano puede hacerlo aunque haya faltado a su deber cívico en las PASO de septiembre.

Como ya se dijo antes, el voto es obligatorio para mayores de 18 años y optativo para jóvenes de 16 y 17 años y adultos por encima de los 70.

Siempre tenés que recordar que si sos mayor de edad y no votaste, debés justificar tu inasistencia dentro de los 60 días desde la elección ante la Secretaría Electoral.

José Gutiérrez / Los Andes

¿Dónde voto? Consultá el padrón 2021

Para la consulta hay que ingresar a la página web www.padron.gob.ar. Se deben completar los datos solicitados con DNI, género y distrito.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) brinda esta información en la web:

Nombre de la escuela donde se vota

Dirección exacta

Número de mesa

Número de orden

De tener a mano estos datos, el votante podrá agilizar el trámite y permanecer la menor cantidad de tiempo en el lugar de votación.

¿Cómo descargar la app para seguir los resultados?

Se trata de la aplicación llamada “Elecciones Argentina 2021″. Está disponible en App Store (iOS, iPhone) y Google Play (Android) y ofrece los mismos resultados que el portal oficial web.

La app es muy sencilla de usar, solo basta filtrar por categorías y provincias. Además provee datos de datos en blanco, nulos e impugnados.