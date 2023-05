El video de Gabriela Cerruti preocupada por la menopausia: “Subís al colectivo y no te mira nadie”

La portavoz presidencial Gabriel Cerruti compartió un video en su cuenta de Instagram donde expresó su preocupación por la menopausia, algo que le valió de críticas teniendo en cuenta el contexto con inflación mensual por encima del 7%, entre otras problemáticas.

En el marco de su campaña #LaRevolucionDeLasViejas, la vocera de Alberto Fernández subió un material donde habla de su experiencia y la comparte con otras mujeres de su edad que atraviesan la menopausia.

“Como tengo 50 y pico, en todos los grupos de WhatsApp que tengo de familia y amigos de repente aparece la gran pregunta: ‘¿Che, tal cosa es síntoma de la menopausia?’”, empezó a decir Cerruti en el video que subió ella misma en Instagram.

“‘O sea, estoy más fría que de costumbre, ¿es síntoma de la menopausia?’ Yo ya tuve la menopausia, y efectivamente los calores y los fríos son característicos. Pero yo te digo una cosa, hay un síntoma de la menopausia del que nadie habla y es que te volvés invisible, absolutamente invisible”, lamentó.

Cerruti, que antes de ser la portavoz presidencial se desempeñaba como diputada nacional y legisladora porteña, aseguró: “Vas a las reuniones de trabajo, vas a los castings de trabajo o esas reuniones que se hacen y pasan todas, y cuando pasás vos, pasás de largo. No te preguntan nada, porque ya saben que no van a tomar a una mina de 50 y pico”.

Luego habló de la incomodidad de tomarse el transporte público: “Subís al colectivo y no te mira nadie. Está bueno porque no te acosan más, pero al mismo tiempo subís al colectivo y no te mira nadie. Estás en esa edad en la que todavía no te dan el asiento porque sos abuela o anciana, pero al mismo tiempo ya nadie te mira ni le importa lo que vos hacés. Ya no existís”.

“Seguramente te divorciaste. Los tipos ya están mirando a minas de 20 y pico o 30 porque están buscando eso, porque la sociedad les permite eso y a vos no. Esa cosa de empezar a transitar por la vida y que se termine ese momento, es como el cierre. Porque así como no se habla de la menopausia tampoco se habla de la menstruación”, siguió.

Gabriela Cerruti, preocupada por la menopausia (Captura de video / Instagram)

“Bueno, con la menopausia es: ‘ahora ya no sos más mujer, no sos nada’. Es un tabú, nadie te cuenta qué va a pasar después de la menopausia”, concluyó la funcionaria.

El mensaje de Cerruti le valió de varias críticas en los comentarios de la publicación debido al contexto del país. “¿Y de bajar el dólar?”, “En un cumpleañitos eterno” y “La fiesta eterna, ustedes” fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Seguí leyendo: