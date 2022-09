El resonante caso que recordó Suárez para defender su proyecto de la reforma de la Suprema Corte

El gobernador Rodolfo Suárez volvió a defender el controversial proyecto de reforma interna de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados, pero de la cual también se aguardan algún tipo de modificaciones que puedan provenir de parte de los jueces del máximo tribunal.

El mandatario, que participó de la inauguración de un edificio de Sancor Seguros en Luján de Cuyo, habló de los objetivos que se tienen para intentar disminuir los tiempos de las causas en la Suprema Corte, y también para evitar el tan mencionado “Forum Shopping”, para que no se puedan elegir las salas de los tribunales en determinadas causas.

“En la Corte hay un enorme retardo de justicia, porque si el 75% de las causas entran en una sola sala, eso significa que hay personas que están detenidas esperando un año y medio su sentencia; o juicios que se llevan adelante y que esperan 2 años una sentencia porque esa sala esta super recargada de trabajo; mientras que la otra no está tan recargada. Eso no puede existir”, consideró Suárez, teniendo en cuenta que la Sala 2, conformada por Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez, es la que más causas recibe, teniendo en cuenta que es una sala laboral y penal.

Ante esto, marcó que hay un “Presidente de la Corte que no dicta sentencias, que no tiene función jurisdiccional. Esto no puede ser”.

“Lo que decimos que es una transparencia absoluta, es que se sorteen, que existan la salas, pero que cuando entre un juicio que se sorteen tres jueces y lleven las causas de acuerdo a los sorteos”, consideró, y también apuntó que “todos los jueces deben entender en todas las causas, como ocurre en la Corte de la Nación. Por eso son supremos, tienen que entender en todos los temas”.

El caso de los equiparados

Ante esto, ejemplificó una de las situaciones que ocurre en la Justicia, a su entender, por no tener un mejor funcionamiento, e hizo mención a la polémica por los trabajadores equiparados a magistrados, que tienen sueldos similares a jueces, defensores oficiales y fiscales: “¿Ustedes se acuerdan cuando yo denuncié a una secretaria que cobraba $400.000? Nosotros después dictamos una ley para que no existieran los empleados equiparados a jueces. ¿Qué paso? Se planteó una medida cautelar en esta sala (NdR: la sala 2, apuntada por el Gobierno) y hasta el momento no se resuelve, miren todo el tiempo que ha pasado”.

Y remató: “Esta empleada hoy está cobrando $1,2 millón por mes, son tres sueldos de un gobernador. Miren lo que le pagamos los mendocinos”.

Este caso se remonta al comienzo de la gestión de Suárez, en marzo del 2020, cuando denunció el mandatario que Elizabeth Carbajal, la ex secretaria de quien fuera ministro de la Corte, Jorge Nanclares, cobraba cerca de $400.000, un número sensiblemente mayor al salario del gobernador. Luego de una ley votada en la Legislatura, se plantearon diversas medidas cautelares, que fueron aceptadas en un fallo dividido en la Sala 2 (Adaro y Palermo a favor de la cautelar y Valerio en disidencia).

También dio otros ejemplos generales, en la cual, en causas laborales, aseguró que hay “gente que se había despedido, pero demoran dos o tres años en dictar una sentencia, pero nosotros tenemos que pagar todo este tiempo perdido en el que no salió la sentencia”.

“¿Cuál es la transparencia? el sorteo, que todos entiendan en todo. Esta es la simplicidad y no entiendo el debate por detrás de todo esto. Me llega a sorprender”, acotó.

Además, volvió a hablar de terminar con la especialización, que es defendida principalmente por Palermo, pero también se han manifestado en el mismo sentido Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde.

“Alguien que llega a la Corte tiene que ser especialista en todos los temas y siempre tiene que fallar conforme a derecho. ¿Por qué el presidente de la Corte no tiene función jurisdiccional? Que también se sortee y trabaje. Cuando sea todo sorteado, se terminó todo el cuento. La justicia va a ser mucho más rápida, más eficiente, justa y será mejor para los mendocinos”, finalizó.