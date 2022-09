Duros cuestionamientos en la antesala del debate de la Suprema Corte

Este mediodía la Suprema Corte de Justicia se reunirá en pleno para tratar el pedido que realizó la Cámara de Diputados para que intenten elaborar una “propuesta superadora” al proyecto de reforma que impulsó el Ejecutivo.

El ministro de la Corte, José Valerio, tuvo encendidas declaraciones sobre el debate del proyecto y aseguró que “el trasfondo político es que desde afuera pretenden, unos y otros, dominar la Corte”. Además, le respondió a su colega, Omar Palermo, que había tildado de “antidemocrático” el proyecto.

El juez sostuvo que con este debate “quedó claro que no habían divisiones partidarias sino posturas de acuerdo al pensamiento de cada uno. Porque aún, cuando se dice filoperonista o filoradicales, no son todos iguales”.

“El trasfondo político es que desde afuera pretenden con alguna colaboración o guiño, unos y otros, tratar de dominar la Corte. La Corte tiene que ser independiente. La independencia está asegurada incluso por la composición que tiene”, aseguró el magistrado en diálogo con Mdz Radio.

Y se cuestionó: “¿Hay algo más democrático que sortear, cuando hay siete miembros? Cuatro designados por miembros de un partido y otros 3 de distintos gobernadores de la oposición. Hay algún sistema mejor que hacerlo y nos evitamos las sospechas de que es fulano o mengano, quien tiene mayoría o minoría”.

Especialidades

Sobre la polémica generada por la eliminación de las salas, Valerio afirmó que “la especialización tiene partidarios y detractores, en todos lados. Como se está planteando no es el modelo constitucional argentino, porque las Cortes son cabeza de poder y tienen la capacidad de declarar inconstitucionalidad. Y lo que tienen que hacer es precisamente mantener es el orden jurídico en su unidad, por eso en algún momento tienen que tomar decisión en conjunto, que son los plenos o plenarios”.

Y sostuvo que la especialidad, en realidad va en contra de una justicia imparcial: “Está demostrado que lo que ha conseguido la especialización es la cristalización. El 2 a 1, los dos que ya saben que votan de determinada manera, no tienen mucho incentivo para hablar con el que está en minoría para buscar soluciones”.

Y disparó: “Acá están endiosando las salas porque están enquistados en las salas. Esta es la discusión. Lo que hay que hacer es dinamizar”.

Sobre el debate

Valerio comentó que la reforma se trata de un tema que vienen discutiendo desde hace muchos años y trazó su diferencia con la postura de Palermo: “Yo estoy dispuesto a charlar todo lo que quieran, pero venir a tildar de antidemocrático este proyecto porque se sorteen los jueces… Yo no conozco mejor democracia que sortear los jueces porque consolidarlos en lo que ya sabemos, el fórum shopping para lo administrativo o tener consolidada determinada postura mientras la mayoría tiene otra. ¿Qué es lo democrático? Porque es cierto que la Corte no tiene que estar dominada por la mayoría, pero tampoco por la minoría. Ninguna de las dos cosas”.

“A mí me encanta que estemos discutiendo este tema, a diferencia de otros que los molesta. Porque estamos mostrando lo que está pasando y la gente tiene que tomar conciencia de lo que hay. Hay que dejar la mezquindad del lápiz, a ver quién tiene mayorías o minorías y pensar que somos siete miembros y que cada uno piensa distinto, a pesar de los orígenes”, agregó.

Y sentenció: “Yo estoy dispuesto a conversar para solucionar los problemas, pero no para el ‘toma y daca’ político. No me voy a prestar de ninguna manera al 2 a 1. Somos siete miembros y nos pagan para cumplir la función de la mejor forma posible”.

“Esta no son las comisiones de Diputados, donde de acuerdo a los porcentajes vemos como nos distribuimos los miembros. Esto es una Corte y debe funcionar así. No acepto de ninguna manera que se divida por partidos políticos”, cerró Valerio.

Siete días de espera

El pasado martes expusieron en la Legislatura los jueces de la Corte, Palermo y Mario Adaro, y el presidente del cuerpo, Dalmiro Garay ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El radicalismo intentó sacar dictamen para poder tratar el proyecto el miércoles en Diputados, pero dos de sus aliados, Jorge Difonso (Frente Renovador) y Gustavo Cairo (PRO) no dieron los votos necesarios y decidieron postergar por una semana más el debate.

Ese procedimiento contó con un pedido por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, dirigido al titular de la Corte para que convoque a reunirse a los magistrados y traten de elaborar una “propuesta superadora”.

“Me es grato dirigirme a Usted a efectos de solicitarle y por su intermedio a todos los miembros que integran la Suprema Corte de Justicia, tengan a bien hacer llegar a la Comisión enunciada una propuesta superadora de consenso en relación al Proyecto de referencia, mediante el cual se propone modificar la organización de la Suprema Corte de Justicia”, escribió Lombardi.

Ante esto, Garay convocó a los miembros del máximo tribunal a reunirse este jueves para analizar el pedido legislativo.

La medida fue celebrada por el peronismo. El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, Lucas Ilardo, manifestó: “Celebramos que triunfe la cordura y sea la propia Corte la que defina su funcionamiento, no la Legislatura. El Gobierno intentó politizar la Justicia, lo cuál no es bueno para la Democracia. En buena hora si esto es una marcha atrás al intento de avasallar la institucionalidad de la Corte Suprema”-