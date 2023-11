El radicalismo le hizo una severa advertencia a Janina Ortiz

La actual Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz, finalmente asumió su banca como diputada tras ser electa Diputada Nacional en los comicios del 24 de Septiembre. La duda radicaba en si el cuerpo legislativo iba aceptar su asunción o no. Es que, sobre ella pesan dos investigaciones sobre presuntos delitos que habría cometido en el ejercicio de la administración pública.

Finalmente, con el apoyo del bloque de Cambia Mendoza, de La Unión Mendocina y del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista pudo asumir. La decisión fue mayoritaria y junto a un plantel de seis mujeres juró y se convirtió en una más de las 48 personas que conforman la cámara baja.

Previo a la sesión que se llevó a cabo en la Legislatura, el titular de la fiscalía de Instrucción Nro 7, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Flavio D´Amore, envío a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero para la diputada electa Janina Ortiz, esto en el marco de la investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel, previsto y sancionado por los Arts. 174 inc 5° en función del Art. 173 inc 7° del C.P., “atribuible prima facie - en carácter de coautora - a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”.

El radical Diego Costarelli fue el encargado de sentar la posición del bloque de Cambia Mendoza. En su pedido de uso de la palabra dijo que no encuentra ningún impedimento formal para que Ortiz no pueda asumir como diputada. Hizo alusión a los dos pedidos de desafuero que realizó la justicia y dijo que son de una “extrema gravedad institucional”, y que apoyarán los pedidos que hagan los fiscales de la causa, para poder continuar con la investigación. Aún no hay fecha exacta de cuando se tratarán, pero se presume que será un proceso largo.

“Nosotros vamos a aceptar que Ortiz hoy venga y jure como diputada, pero vamos a votar a favor los pedidos de desafuero seguidos de la suspensión de su labor legislativa porque creemos que es lo justo, y lo que nos hace condescendiente con el trabajo realizado por nuestro bloque”, aclaró Costarelli.

El fuero lo único que provoca es que no la puedan arrestar, es por esto que el proceso contra la esposa de Daniel Orozco continuará su curso normal y la situación ante la justicia no cambiará por ser legisladora. Lo único en lo que puede interferir los nuevos fueros de los que goza Ortiz, es que los magistrados no pueden dictar una medida de prisión preventiva, cuestión que nunca fue pedida hasta ahora.

Sobre Ortiz habían dos despachos que se votaron hoy: uno que era el mayoritario el cual velaba por la asunción de la actual Secretaria de Gobierno de Las Heras, y otro, impulsado por el bloque del Partido Verde, minoritario, encabezado por Emanuel Fugazzotto, que se oponía a que la ciudadana electa asuma en la Honorable Cámara con denuncias penales en su contra.

Finalmente, el que ganó fue el que encabezó el oficialismo. De esta forma, Ortiz, se sumó a la Cámara Baja y se convirtió en Diputada Provincial.

La diputada electa fue con hinchada a la Legislatura, donde se definirá si autorizarán que asuma la banca.

La polémica dirigente de La Unión Mendocina, no llegó sola a la Legislatura; militantes de Las Heras y de la Juventud del PRO Maipú la esperaron con banderas, cánticos y, hasta, fuegos artificiales que los fueron prendiendo a medida que la actual legisladora los saludaba. El aparato que se movió desde Las Heras fue un claro mensaje de apriete para que los legisladores, a pesar de las múltiples causas que pesan sobre Ortiz, pueda asumir su banca como diputada.

A su llegada habló con los medios y denunció que es una perseguida política y dijo que la causa está motivada, además, por su condición de mujer: “a mi me persiguen, primero, por ser mujer. Y acá hay diputadas que no tienen ningún tipo de sororidad. Que al contrario, reciben órdenes de varones para ellas tener que salir a atacar a una mujer”. A propósito de la investigación que pesa en su contra, dijo que: “el juicio que me están haciendo es inquisitorio, me están obligando a que yo pruebe que soy inocente cuando debe ser al revés”.

Cómo continúa la causa de Janina Ortiz

La abogada de la Secretaria de Gobierno de Las Heras, María Elena Quintero, contó a Diario Los Andes que el pedido de desafuero es improcedente y que, en realidad, encubre una medida político-mediática, ya que, en el estado actual de la causa, no es necesario dicho pedido porque la justicia puede proseguir con su accionar aún cuando tenga fueros. Aunque, el desafuero es necesario para imputarla. A propósito, de acuerdo a los sondeos de votos, este pedido contaría, en la Legislatura, con los votos positivos necesarios para que se proceda a quitarle sus inmunidades.

Quintero presentó ante el fiscal una solicitud de nulidad del pedido de desafuero que el Ministerio Público Fiscal le requirió a la Cámara de Diputados. Entre sus fundamentos se encuentra que la solicitud realizada fue en fecha anterior a la jura de Ortiz. Por lo cual, de acuerdo a las palabras de la abogada, el pedido es “formalmente improcedentes desde lo legal”.

La defensa de Ortiz, además, presento dos Jury contra: el Fiscal Adjunto en lo Penal del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Nazar y, al fiscal en Jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Tecnológicos, Alejandro Iturbide, ambos por realizar un pedido “sin fundamento legal”. De acuerdo al texto presentado por Quiroga, el desafuero no es procedente porque un requisito, de acuerdo a la constitución provincial, es que el desafuero sólo es válido cuando haya “mérito para poder requerir la prisión preventiva”.