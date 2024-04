Según Lionel Messi, este es uno de sus mejores amigos: nadie lo sabía

La identidad de los amigos más cercanos de Lionel Messi ha sido motivo de gran interés a lo largo de su carrera. A partir de declaraciones en distintas entrevistas, el futbolista ha dejado entrever cuáles son sus amistades más duraderas y significativas.

En entrevista con Migue Granados el año pasado para el canal de streaming OLGA, Lionel Messi abrió su corazón sobre sus amistades más cercanas, destacando la importancia de los lazos que ha formado a lo largo de los años, tanto en la selección argentina como en su vida personal.

Messi mencionó: “Tengo pocos de Argentina, porque me fui de muy chico y la comunicación era más complicada en ese momento. Uno de mis mejores amigos es primo de Antonela”. El 10 reveló esta amistad cercana que pocos sabían que aún se mantiene en la actualidad.

Lucas Scaglia, el primo de Antonela Roccuzzo y amigo de Messi

“En la selección, de la generación anterior, compartí mucho con Masche (Javier Mascherano), el Pocho (Ezequiel Lavezzi) y el Kun (Sergio Agüero). De la actual me hice amigo con muchos, pero con Fideo (Ángel Di María) y Lea (Leandro Paredes) compartimos club y eso te hace acercarte más. Con Fideo estuvimos toda la vida juntos. Con él y Lea, y sus familias, compartimos mucho en París”, destacó.

Lionel Messi, Ángel Di María

Los dos grandes amigos del fútbol de Messi: Kun Agüero y Luis Suárez

En otra entrevista, hace algunos años previo a dejar Barcelona, Messi destacó la duradera amistad con Sergio Agüero, expresando: “Sí, como dije, (al Kun Aguero) lo conozco desde los 17 años. Es muchísimo tiempo. Y tenemos una relación espectacular”.

Lionel Messi con el Kun

“Con Luis (Suárez) también llevo cinco o seis años, pero estábamos todo el día juntos. Convivimos el día a día… tiene nenes (hijos) de la misma edad, hacen todo lo mismo y vivíamos juntos. Vivir el día a día hace que la relación sea más fuerte, pero con El Kun tenemos una relación de amistad grande porque son muchísimos años”, añadió.

Lionel Messi y Luis Suárez (AP Foto/Michael Laughlin)

Por otro lado, el astro argentino compartió su perspectiva sobre la amistad y la confianza, en entrevista con Sebastián Vignolo, en un programa de Star+, previo al Mundial Qatar 2022.

“Tengo pocos amigos de verdad. Después siempre me refugié mucho en mi familia, que es lo más importante y donde yo me siento feliz, estando con ellos, con mis amigos, y no necesito mucho más”.