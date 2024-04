River vs. Boca: el operativo de seguridad contará con más de 1800 efectivos, distintas rutas y accesos bien distanciados

No será un Superclásico más el del domingo. Porque se trata de un duelo de eliminación directa y el que gana quedará a solo dos pasos del título de la Copa de la Liga, pero también por el agregado extrafutbolístico sumamente especial que volverá a vivirse después de más de cinco años: habrá hinchas de Boca y de River en el Estadio Mario Alberto Kempes. Eso implica un plus inobjetable, pero también un mega operativo de seguridad amplio e “integral” para que todo se desarrolle con normalidad en Córdoba, tanto dentro como fuera de la cancha.

El operativo policial y las rutas sugeridas para los hinchas de Boca y River

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que dio detalles de qué medidas se tomaron para prevenir que las parcialidades de ambos lados se crucen: “Las hinchadas entran por rutas y lugares distintos. Nos preocupa lo que va a pasar en la cancha y en los anillos perimetrales, pero también en el ingreso de Santa Fe o Córdoba hasta que lleguen al estadio”.

Las rutas para llegar a Córdoba para la gente de River y Boca el próximo domingo. / Gentileza.

En primera lugar, hay que remarcar que habrá aproximadamente 1800 efectivos abocados al partido, entre policías, seguridad privada y demás personas que se pondrán a disposición. El factor seguridad, fundamental dado el escenario que se presenta, fue justamente uno de las claves por las cuales desde la Liga se inclinaron por Córdoba como sede, entendiendo que podía otorgar garantías a la altura de un Superclásico.

🚨SUPERCLÁSICO



🎟️Las entradas serán DIGITALES y se adquirirán en la web de DEPORTICK.



💸Alrededor de $30.000 las populares.

💸Alrededor de $80.000 las plateas.



🏟️Distribución de las TRIBUNAS:



📍#Boca va a la popular Artime y platea Ardiles.

📍river a la general Willington y… pic.twitter.com/oK7V4BpvBn — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 18, 2024

El otro aspecto que destacó el Ministro tiene que ver con que se intentará “separar” a los hinchas de Boca y de River desde el vamos. Es decir, partiendo del camino elegido para llegar a la provincia. ¿Qué indicaron? Los fanáticos riverplatense deberían dirigirse a tierras cordobesas por la Autopista Córdoba - Rosario (Ruta 9), mientras que los xeneizes la recomendación es que lo hagan mediante la Ruta Nacional Nº 8 hasta Río Cuarto y luego sigan por la Ruta 36.

Cómo será la venta de entradas y la distribución de las tribunas para el Superclásico

La venta de entradas será mediante la web de Deportick y no será necesario el retiro ni canje, sino que se accederá únicamente con un QR y presentando el DNI físico. La organización del certamen se encargará de vender el grueso de las localidades, que finalmente serán 25 mil por lado y no habrá uno que tenga más que el otro como se especuló, porque en la platea Willlington, que tiene más capacidad, la policía dejará un pulmón. Aunque no es oficial, todo indica que solo tendrán prioridad para comprar los socios.

Así será la ubicación de las parcialidades de Boca vs. River el próximo domingo a Córdoba. / Gentileza.

¿Cómo será la disposición en las tribunas?

La platea Gasparini y la popular Willington serán para River, mientras que la platea Ardiles y la popular Artime la ocupará la parcialidad de Boca. Esto implica que los hinchas millonarios ingresarán por los accesos correspondientes a a sus tribunas y lo propio los del elenco de la Ribera.