Suárez cuestionó a Milei por la obra pública y ratificó la demanda judicial por Ganancias

El gobernador Rodolfo Suárez atraviesa sus últimos días al frente de la Provincia, lo que no significará un alejamiento de la política, sino todo lo contrario: un salto al plano nacional como senador en el Congreso, en reemplazo de su sucesor, Alfredo Cornejo.

En ese marco, el mandatario provincial se expresó sobre algunos de los principales anuncios que el presidente electo Javier Milei ha realizado en los últimos días. Puntualmente cuestionó la paralización de la obra pública, para ir hacia un “modelo chileno” de financiamiento privado y también ratificó la demanda judicial interpuesta contra la modificación al Impuesto a las Ganancias, que será continuidad en el gobierno de La Libertad Avanza.

Suárez participó de la Apertura del IV Congreso Internacional del Agua, que se realizó en la Nave UNCuyo y luego habló con la prensa. Allí comentó que “lamentablemente las obras que dependen de la Nación se pararán, según dice él”.

Y compartió su análisis: “He estado reflexionando mucho sobre el tema, él plantea que las obras las tienen que hacer los privados. Pero las empresas tienen por objetivo ganar dinero y hacen obras con ese fin. Si nosotros hablamos de agua, saneamiento o cloacas, me cuesta entender ¿bajo qué esquema privado se puede hacer?”

“Él cita de ejemplo a Chile, pero no toda la obra pública en el país hermano la hacen los privados. Solo un porcentaje, que puede tener que ver con los caminos a través de peajes. ¿Entonces cuáles son las que pueden hacer los privados?”, cuestionó el gobernador.

En cuánto a la rebaja del Impuesto a las Ganancias, medida que impulsó el actual gobierno en plena campaña electoral de Sergio Massa y seguirá vigente con Milei, Suárez afirmó que no retirarán la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia, por los perjuicios económicos que sufre Mendoza.

“A la Provincia le afecta de forma muy grave porque se pierden muchísimos recursos. Con el gobierno que está yéndose, nosotros hemos planteado una acción judicial y ellos dijeron que iban a analizar una compensación a las provincias, pero como no seguirán al frente, no se dará”, respondió y afirmó: “Nosotros tenemos la acción en la Corte y va a seguir su curso”.

El Ejecutivo provincial había advertido que el decreto 473/2023 del Gobierno nacional, del 12 de septiembre pasado, provoca que Mendoza deje de percibir, entre octubre y noviembre, aproximadamente $7.000 millones en concepto de coparticipación.

También aclaró que con la modificación de la ley 27725, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, la Provincia deberá afrontar una pérdida de ingresos de 170.000 millones de pesos, aproximadamente.

Aguinaldo y privatización de YPF

Javier Milei también deslizó en entrevistas dadas esta semana que el pago del aguinaldo para los trabajadores del Estado nacional podría cancelarse, debido a los escasos recursos con los que deberá asumir y el plan “motosierra” lo afectaría.

Ante esa polémica, Suárez descartó que se vaya a replicar lo mismo en la Provincia con los agentes estatales. “Nosotros vamos a pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Las cuentas del Estado mendocino están saneadas, tenemos superávit y hemos achicado la deuda pública. Acá no hay ningún problema”, afirmó.

Por otro lado, a vistas de su rol como senador nacional, consideró que sí el presidente libertario impulsa la privatización de la petrolera YPF finalmente, deberá pasar por el Congreso. “Para la privatización se necesita una ley y ya hay una parte de las acciones que cotizan en bolsa, que es el 49%”, dijo.

Y añadió: “El 51% se debería privatizar. Me cuesta creer que se pueda hacer a través de un DNU porque está afectado el interés público y el Congreso debería ratificarlo”.

“Vamos a ver de qué manera se plantea la privatización. No hay una sola forma de privatizar. Se puede privatizar acciones separadas o un paquete. El tema es muy complejo, yo no puedo anticipar un voto si ni siquiera hay un proyecto”, analizó, mostrándose abierto para el debate.

Suárez consideró también que de forma general, Milei “no está morigerando” su discurso, sino que está “ratificando todo lo que propuso”. En ese contexto, reconoció que “la gente ha votado un cambio profundo, con la complejidad que significa llevarlo a cabo”.

“En el rol que a mí me toque, tendré que acompañar lo que la gente ha votado, pero esto será una evolución del día a día y los consensos que se necesiten. El Congreso va a tener un rol fundamental porque este Gobierno tiene muy pocos legisladores, así que va a requerir de alianzas, si no, no se podrán hacer reformas”, completó el gobernador.