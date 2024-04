Cornejo habló sobre la marcha universitaria y marcó los puntos “inequitativos” del ajuste de Milei

El gobernador Alfredo Cornejo se mostró a favor de la marcha federal en defensa de la universidad pública, que tendrá su versión en Mendoza desde la UNCuyo hasta la Plaza Independencia este martes. Consideró que se trata de una “expresión propia de la democracia” y pidió a los estudiantes y docentes que se manifiesten en paz, “sin obstruir la libre circulación del resto”.

Además, analizó los cuatro primeros meses del Gobierno nacional, en la antesala de la cadena nacional que dará el presidente Javier Milei esta noche y precisó que el ajuste es “inequitativo” en algunos aspectos.

“Es importante que la educación universitaria sea de primer nivel en nuestro país. El desarrollo del país necesita de universidades cada vez más calificadas y eso creo que es útil que lo comprendan todos, el Gobierno nacional debe comprender las funciones sustantivas que tiene la universidad”, manifestó Cornejo tras encabezar un acto de inauguración de una escuela en Maipú.

El mandatario provincial dijo también que “los debates de arancel o no, creo que están bastante remanidos” en la educación pública y agregó que “en un país que no crece hace casi dos décadas, hay repercusiones fuertes sobre como se financia cada uno de los servicios. Sean nacionales, provinciales o municipales. No es gratuito que no crezca el país, no es gratuito que no crezca la productividad de la economía. Tiene repercusiones sobre la vida cotidiana de las personas”.

“No obstante todos estos comentarios que son relevantes a los efectos de, en qué contexto se dan estas manifestaciones, creo que es útil que se manifiesten en paz, en libertad y sin obstruir la libre circulación del resto. Son expresiones propias de la democracia”, consideró Cornejo.

Por otra parte, Cornejo analizó los cuatro meses de gobierno de Javier Milei y consideró que “buena parte de los argentinos estamos apoyando que haya un cambio de régimen económico y la orientación general es positiva. Lo que pasa es que hay medidas dolorisísimas, algunas justas y otras injustas”.

“El ajuste no es necesariamente equitativo, lamentablemente. Muchos de nosotros queremos propender a que sea equitativo y hacemos aportes para que esto sea así”, dijo en relación a la oposición dialoguista en la que él se ubica.

“Hace casi dos décadas que producimos la misma riqueza y con crecimiento de la población tiene repercusiones de peor distribución, de mayor pobreza y deterioro social. El Gobierno lleva 4 meses y juzgarlo por eso no creo que sea razonable”, argumentó.

Y sostuvo: “Advierto que la mayoría de la población entiende que no se pueden resolver problemas, dónde la base del inicio es muy mala. Creo que se están haciendo cosas que debían hacerse y en algunas cosas el ajuste es inequitativo, como el tema jubilaciones y en los salarios”.

También, Cornejo señaló que el dietazo aprobado por el Senado se trató de un “símbolo negativo” que no ayuda al contexto en que se encuentra el país y el rumbo económico del Gobierno.

“Son símbolos negativos que no ayudan a la comprensión de estos cambios económicos. Aunque no sean significativos desde el punto de vista económico y fiscal, si son importantes para la creación de cultura. Y el país necesita que se comprenda la orientación a la que se quiere ir. Esto no contribuye”, completó.