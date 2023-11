El radicalismo apuesta a la gobernabilidad de Milei marcando la cancha con gobernadores

Javier Milei asumirá la presidencia el 10 de diciembre y un día antes lo hará Alfredo Cornejo en la gobernación mendocina. De cómo sea la relación entre ambos, dependerán muchas cosas. Pero para el mandatario electo habrá turbulencias y en ese sentido, entiende que aportar a la gobernabilidad será fundamental.

El actual presidente de la UCR mendocina y un posible funcionario del gabinete de Cornejo como es Tadeo García Zalazar asegura que hay que reconstruir Juntos por el Cambio. Diálogo y consensos con el libertario marcan su visión a futuro. Ulpiano Suárez, que seguirá en la intendencia de la Ciudad de Mendoza, va en la misma línea.

“Los peronistas también deben colaborar”, le dice Alfredo Cornejo a Los Andes luego del reconocimiento de la derrota por parte de Sergio Massa y en referencia a los mandatarios provinciales peronistas. Para el dirigente radical, la gobernabilidad del economista libertario es muy importante. Lo esperará rodeado de nueve gobernadores de Juntos por el Cambio que, junto a él, completan la decena.

El gobernador electo Alfredo Cornejo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Cornejo remarcó que la voluntad de cambio del domingo fue superior a las del 2015 cuando Mauricio Macri ganó por poco el ballotage. Eso da un mensaje y lo que resta ver es “hacia dónde irá ese cambio y si la sociedad aguantará ese cambio”. Dependerá de la capacidad de liderazgo de Milei y de cómo sea el nuevo gobierno. “Todas esas cosas son un interrogante”, dice.

La presencia de dirigentes de Juntos por el Cambio en el gabinete de Milei es una posibilidad. Por un lado por el apoyo explícito de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a la candidatura de La Libertad Avanza y además, porque consideran que el libertario no tiene equipo para armar un gabinete como el que necesita para afrontar la gestión. No ven con malos ojos esa participación hasta aseguran que será una necesidad. Eso sí, siempre y cuando no se comprometa a la coalición.

“La Argentina votó entre el miedo al cambio y el miedo a la continuidad. Ese es todo un mensaje para quien gobierna y para la clase política y dirigencial”, apunta el intendente godoycruceño ante la consulta de Los Andes, y quien entregará el mando de la comuna a Diego Costarelli. Podría padecer la transición pero su trabajo, con seguridad en Casa de Gobierno, le tendrá preparados otros desafíos.

Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR e intendente de Godoy Cruz. Foto: Orlando Pelichotti

Al igual que Cornejo, considera clave la mesa de gobernadores y espera que la agenda “de slogan y vacía de contenido” del Jefe de Estado electo se traduzca en ideas, propuesta y federalismo. “Nos preocupa más eso que si dirigentes de Juntos por el Cambio integran el gobierno”, dice. Construir consensos, diálogo y reconstruir Juntos por el Cambio en base a gobernadores e intendentes es la hoja de ruta que, asegura, se debe seguir.

Un intendente que recibirá los coletazos del cambio a nivel nacional será Ulpiano Suárez. Con cuatro años de gestión en la Ciudad de Mendoza, va por cuatro más. “Anhelo que nuestro país salga de la crisis. Si eso sucede, será muy bueno Mendoza y para la Ciudad”, le dice a este medio.

“El país necesita un cambio profundo de rumbo económico, es la principal responsabilidad del nuevo gobierno, que debe entender que ese cambio debe ser acompañado de diálogo y la búsqueda de consensos. Es la única forma de dejar atrás al populismo y consolidar nuestra democracia”, aporta el capitalino.

Para Suárez, “no hay margen para un nuevo fracaso, por lo que esta nueva etapa requiere de todos trabajando por un futuro mejor”.

Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

El rol de la UCR debe ser “el de hacer buenos gobiernos en las provincias y municipios donde tenemos la responsabilidad de gestionar, y de ser una oposición responsable a nivel nacional. Acompañando al nuevo gobierno en lo que sea positivo para el país”. Aunque también “poniendo los límites necesarios cuando las decisiones no vayan en esa línea”.

“Y como dirigente de la UCR estoy convencido que hay que seguir fortaleciendo a Juntos por el Cambio, haciendo la autocrítica que corresponde para construir una alternativa sólida de cara al 2025 y al 2027″, remarcó.

La oposición local

Si bien Juntos por el Cambio se siente parte del triunfo, otros mirarán de reojo qué pasa y avisan que serán opositores si los cambios no son buenos.

Mendoza tendrá oposición peronista, además de lo que suceda con La Unión Mendocina. Cornejo hace la salvedad con José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla como la época en la que el peronismo tenía proyecto político provincial.

En los tiempos más actuales “siempre estuvieron colgados de las opciones nacionales. Cuando son exitosas, van en coche, de lo contrario es un desparramo” asegura el mandatario electo. En ese sentido, entiende que los referentes del peronismo local esperan a ver cómo se reconstruye el partido que fundó Juan Domingo Perón a nivel nacional: quién asumirá el liderazgo.

“De eso no creo que tengamos una respuesta inmediata”, asegura, por lo que desconoce qué oposición peronista es la que convivirá con él desde el 9 de diciembre.