El "Puma" Rodríguez se emocionó por la caída de Maduro: "Celebro que, al fin, se haya hecho justicia"

El artista expresó su alivio tras años de denunciar al régimen chavista . Sus palabras reflejaron una mezcla de impacto, esperanza y cautela frente a un proceso que considera histórico pero complejo.

“Lo veo en las películas de Hollywood, pero no en la vida real . Realmente fue espectacular, fue una lección de inteligencia y paciencia , no es lo mismo sacar a Maduro muerto que vivo, era muy importante sacarlo vivo porque tiene que rendir cuentas”, afirmó el artista, conmovido por el desenlace.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

Para Rodríguez, el hecho de que el líder venezolano enfrente la Justicia representa un punto de quiebre después de décadas de poder concentrado.

Sin embargo, el músico advirtió que la situación en Venezuela no se resolverá de un día para el otro. “El poder lo siguen teniendo los chavistas, las armas las tienen ellos, hay mucha gente armada. Hay que tener paciencia, se le cortó la cabeza a la culebra , pero hay que lentamente aniquilar el cuerpo también. Hay que tener paciencia, calma y mente fría para poder tener el retorno a la tranquilidad”, señaló, marcando la necesidad de un proceso gradual.

En su análisis, el Puma amplió la mirada y vinculó la crisis venezolana con la historia política regional. “Ningún venezolano tenía el derecho a ser pobre por la riqueza del país en el que nacimos, pero, lamentablemente, Fidel Castro infectó a toda América Latina, después con su alumno Chávez dañaron las mentes de muchos".

"Por fin Estados Unidos miró la parte trasera de su patio y empezó a cuidarlo”, expresó, y destacó que, a diferencia de otros momentos, ahora percibe una acción concreta para frenar el avance del chavismo.

Rodríguez remarcó que el daño causado no se puede revertir rápidamente. “No se puede acabar en dos días algo que ya lleva casi 30 años”, sostuvo.

También recordó su trato personal con Hugo Chávez, a quien definió como “un encantador de serpientes” y un “traidor”. “Puros caníbales que han engañado al pueblo una y otra vez, espero que Dios me dé vida para ver el cambio”, agregó.

Finalmente, reclamó que no haya impunidad, habló de la necesidad de reactivar el petróleo y depurar responsabilidades, calificó a la izquierda venezolana como “oscura y maligna”, agradeció el apoyo del pueblo argentino y dejó abierta la posibilidad de volver a cantar en una Venezuela en libertad.