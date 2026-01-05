Insólito: el Real Mallorca usa la misma ropa que Nicolás Maduro tras su detención en Nueva York

La detención de Maduro dejó una imagen viral: su conjunto deportivo Nike de 260 dólares se agotó en horas y es la misma ropa que usa el Real Mallorca.

La detención de Nicolás Maduro dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, pero hubo un detalle que nadie vio venir: su vestimenta. El mandatario venezolano, esposado y custodiado por fuerzas estadounidenses rumbo a Nueva York, vestía un conjunto deportivo gris que se volvió tendencia absoluta en redes sociales.

Se trata de la línea Tech Fleece de la marca Nike, un diseño urbano de buzo y pantalón confeccionado con materiales reciclados y valuado en unos 260 dólares. Lejos de ser una prenda exclusiva, la estética sobria del outfit generó un fenómeno de ventas inmediato. En pocas horas, el stock se agotó por completo en la web oficial de la marca y en diversas tiendas.

image La "incómoda" coincidencia con el Real Mallorca Mientras la imagen de la captura recorría los portales de noticias, en España se vivía una situación tan insólita como incómoda. Los jugadores del Real Mallorca llegaron al estadio de Son Moix luciendo exactamente el mismo diseño: gris oscuro, líneas negras en forma de V y el mismo corte holgado.

La única diferencia real entre el detenido más famoso del mundo y los futbolistas bermellones era el escudo del club bordado en el pecho. Resulta que la firma estadounidense viste al club español con prendas de su catálogo general, y la casualidad quiso que el líder venezolano fuera extraído de su país con el mismo modelo que usan los deportistas profesionales para sus viajes de paseo.

Un impacto que superó lo político El contraste entre la caída de un líder acusado de narcoterrorismo y la neutralidad de su indumentaria alimentó la viralización. Mientras Maduro enfrenta un proceso judicial en un tribunal de Nueva York que podría derivar incluso en la pena capital, su "look" de detención se convirtió en un objeto de deseo global.