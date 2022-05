El PJ criticó con dureza el discurso de Suárez: “Lo que le faltó son los problemas cotidianos de los mendocinos”

Una buena cantidad de dirigentes del Frente de Todos asistieron esta mañana para presenciar el acto de apertura de sesiones ordinarias por parte del gobernador, Rodolfo Suárez, y descargaron varias críticas contra un discurso que encontraron “vacío”, “sin proyectos y anuncios”, pero también con un mandatario que “no habló de los problemas cotidianos de los mendocinos”.

Luego del discurso del Gobernador en el inicio del período extraordinario, la Senadora Nacional dijo: “Venía con bajas expectativas y ahora me voy bastante preocupada. Lo que le faltó son los problemas cotidianos de los mendocinos. Los grandes ausentes fueron los problemas cotidianos de los mendocinos: los médicos que se están yendo a trabajar a San Luis porque ganan el doble, no nombró a Osep cuando todos sabemos los problemas que tiene, Seguridad ni hablar. Estos problemas nadie los va a arreglar por nosotros, los tenemos que discutir los mendocinos, y el gobernador se perdió la posibilidad de discutirlo”.

“La macroeconomía es un problema, no estoy revelando nada nuevo, pero para todas las provincias es igual y otras provincias de la región tienen mejores resultados. Son cuestiones que tenemos que hablar entre los mendocinos, la provincia tiene una cuota de responsabilidad y sucede que el gobernador parece un comentaristas de la realidad, no alguien que tiene a su cargo modificarla”, disparó Fernández Sagasti.

Y sumó: “La economía de la provincia no crece hace 6 años, hemos retrocedido en nuestro Producto Bruto. Lo que debería hacer el gobernador, desde mi punto de vista, es involucrarse más en lo económico, más allá de las cuestiones macroeconómicas que también influyen”.

En tanto, Fernández Sagasti agregó: “Las chicanas no son necesarias y menos en un discurso del gobernador”, en referencia a Suárez que pidió al PJ que “salga de la burbuja”. “Esperaba que hablara de los problemas reales, pero nos estamos hablando entre la política. Tenemos un gran desafío desde todos los partidos, sobre todo el gobernador, de solucionar los problemas de Mendoza. Tenemos muchas iniciativas que tienen que ver con ir al meollo de la cuestión, que es tratar de que los mendocinos vivamos tranquilos, que las escuelas tengan seguridad edilicia. El gobernador dijo que las escuelas están en perfectas condiciones, no sé quién le escribió eso, pero es una falta de respeto al sistema educativo”.

Ante la consulta por la situación de Portezuelo del Viento, proyecto que espera por el laudo presidencial de Alberto Fernández, la senadora agregó: “Cuestionar la obra de Portezuelo del Viento es hacernos un mal a nosotros mismos. Si por algún motivo se llega a decir que no, discutiremos cuál es la mejor obra para Mendoza. Esta no es una cuestión partidaria, es una cuestión de los mendocinos y las mendocinas, por eso estamos trabajando para que el laudo sea positivo”.

En tanto, Lucas Ilardo, senador Frente de Todos, aseguró que “Mendoza se cae a pedazos y el gobernador parece estar mirándolo desde una cama solar. Escuchar al gobernador que dice que la Seguridad está en su mejor momento, que Aysam anda bien, que no habla de los docentes y los médicos que están reclamando afuera, que habla de viviendas y ha sido el gobierno que menos viviendas ha entregado, que las escuelas están en estado óptimo, llama mucho la atención. El gobernador evita hablar de los problemas de los mendocinos o actúa como sí todo estuviera en estado de perfección”.

“El gobernador dio un discurso como si fuera un panelista de un programa de espectáculos, como si no fuera la persona que puede cambiar la realidad de Mendoza. No habló de la obra pública, del mal salario de los docentes, de la inseguridad galopante, de los problemas de los mendocinos. No sé si esperaba más, esperaba que se ocupe de los temas que le corresponden a él, el gobernador los evade, lo viene haciendo hace dos años y evidentemente lo hará un año más.

Sobre el proyecto de reforma de la Constitución acotó: “Lo primero que tiene que tiene que hacer el gobernador es hacer bien su trabajo. No puede revolear proyectos tomando un brandy desde la pileta, en la Legislatura se trabaja bien. Lo que ha enviado el gobernador es un mamarracho, si quiere reformar la Constitución debería llamar a empresarios, a Cámaras, a toda la política. Los proyectos no se revoléan desde el jardín tomando un brandy mientras se toma sol”.