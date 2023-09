El peronismo propone redirigir los fondos de Mendoza Activa a un programa “Ahora 12 mendocino”

El candidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, prometió hoy la creación de un programa “Ahora 12 mendocino” para generar un esquema de mayor consumo y beneficiar a los comerciantes, con la redirección de los fondos destinados actualmente a Mendoza Activa.

“Vamos a crear el Ahora 12 mendocino, para todos los comercios de la provincia, invirtiendo más de $10.000 millones de pesos, para crear una reactivación redistributiva de manera instantánea”, lanzó Parisi tras reunirse con comerciantes en un coworking de Ciudad.

El candidato a gobernador analizó que los bajos salarios y la baja en el consumo complica la situación de quienes tienen un comercio a cielo abierto.

Por ese motivo dijo “vamos a redirigir el Mendoza Activa”, que para él se trata de “un intento que quedó a medias ya que carece de direccionamiento y muy poco de ese dinero vuelve al estado. Necesitamos un estado con inversiones inteligentes y respetuoso del cuidado de la plata de todos los mendocinos”, comentó.

“Creo que el Ahora 12 va a ayudar al comercio local con compre mendocino. Solo es para empresas que tengan Ingresos Brutos y que tributen en la Provincia. No empresas que tengan tributación fuera, que hay algunas que tienen esa característica”, aclaró Parisi.

En ese sentido, informó que se encuentran en contacto con “algunos bancos y tarjetas de crédito”. “Esto seguramente se irá avanzando en el tiempo. Es el anuncio y después iremos ajustando. Los fondos que estaban para Mendoza Activa los vamos a aplicar en subsidiar precisamente este programa”, completó.

El candidato también le presentó a los comerciantes un plan de servicio policial especializado para aquellos que atienden a cielo abierto, con el fin de que puedan trabajar seguros.

A tono con lo expresado, Parisi manifestó que “hay que hacer una recomposición salarial en los empleados públicos y apuntar al crecimiento y generación de puestos de trabajo nuevos. La provincia está parada, no tiene ninguna matriz económica que esté funcionando plenamente, excepto el turismo en algunas partes por el tipo de cambio”.

Potasio Río Colorado

El candidato peronista también se refirió al traspaso de acciones de la mina Potasio Río Colorado a un grupo empresario brasileño-argentino y dijo sobre su puesta en producción, respestivamente: “Esperamos que sea verdad, que no pase como Portezuelo, dónde se inscribieron 4 mil mendocinos y después se vio que no se pudo avanzar. O lo que sucedió con el sorteo de 2 mil viviendas, que realmente colapsó. No hay que generar más expectativas que no se puedan cumplir”.

“Esperamos que en Potasio Río Colorado esté la inversión que hay que hacer y genere puestos de trabajo, y que se active algo. Porque es una pesadilla para los mendocinos hablar permanentemente de que nunca se termina nada. Son anuncios de tipo electoral y después se diluyen con el tiempo”, comentó.