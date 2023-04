El peronismo disidente formalizó en la madruga su fórmula para la gobernación

El peronismo no kirchnerista se encaminaba finalmente este sábado a definir una fórmula para la gobernación, con lo cual enfrentará en la PASO al binomio proclamado por Unidad Ciudadana: Omar Parisi (gobernador) y Lucas Ilardo (vice).

Las deliberaciones continuaban en el filo de los plazos legales. Según pudo saber este diario, los peronistas del sector disidente “compraron listas” y se encaminaban a proclamar a Guillermo Carmona, quien es funcionario nacional (secretario para las Islas Malvinas y el Atlántico Sur), como su precandidato a gobernador. Se sugirió, pero no fue confirmado, que su compañera de fórmula sería la legisladora sureña Liliana Paponet, quien lógicamente responde al intendente Emir Félix.

‘’Mendoza necesita encontrar un nuevo camino de desarrollo provincial y vamos a recorrerlo desde el peronismo. Por eso junto a Liliana Paponet avanzamos desde hoy, rumbo a la gobernación. Vamos a revitalizar nuestro movimiento y construir la unidad de manera democrática y participativa. Convocamos a nuestros compañeros/as y a todos/as los mendocinos/as a ser parte de este proyecto con convicción y esperanza’' expresó Guillermo Carmona cerca de las 2 de la mañana.

Con esta novedad, finalmente el PJ presentaría cuatro fórmulas para la primaria, ya que se deben sumar las de Nicolás Guillén y Lorena Martín, dirigentes de los movimientos sociales; y la que lidera el abogado kirchnerista Alfredo Guevara hijo. Ambas agrupaciones son socias del peronismo en el frente Elegí.

Interrupción

La discusión de las candidaturas en el PJ sufrió una interrupción inesperada y por un hecho totalmente ajeno a la política. La muerte del joven Enzo Fernández, un sobrino de Anabel Fernández Sagasti, mientras comía un asado en el club Godoy Cruz, golpeó duramente el ánimo de la senadora nacional que lidera La Cámpora.

La rosca electoral quedó postergada para las horas de la tarde, más allá de que incluso se especuló respecto de la posibilidad de demorar las presentaciones hasta el domingo.

Si bien las listas de candidatos para las primarias se presentan primero ante las juntas electorales partidarias y en los próximos días (después de su oficialización, que es a fines de la semana que viene) son elevadas a la Junta Electoral de la provincia, desde ese organismo señalaron que no puede haber postergaciones en el trámite. “Es un plazo legal establecido en la ley y que hoy vence. Todos los partidos tienen la responsabilidad de hacer respetar ese plazo”, precisó el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín.

En este contexto y más allá del golpe que produjo la muerte del sobrino de Fernández Sagasti, al cierre de esta edición Unidad Ciudadana ratificó a Parisi e Ilardo como los precandidatos del sector que irán a las PASO.

En el otro bando es en el que se prolongaba el silencio de radio, un silencio acorde con el desinterés y la duda que marcó a los intendentes respecto de subirse a la competencia por la candidatura a gobernador. La presencia de un candidato o candidata como vice de Carmona seguía siendo una posibilidad y solamente había confirmación sobre la candidatura de Carmona a la gobernación. Para algunos observadores, con “un guiño del albertismo”, para los intendentes no kirchneristas también.

Otra novedad del cierre de listas fue la dimisión de otro funcionario nacional (delegado del Enacom) quien decidió al final que no va a competir por la gobernación. Se trata de Guillermo Elizalde. “Quiero contarles que no seré candidato a gobernador dentro del Frente Elegí. Entendemos que no están dadas las condiciones para dialogar sobre los problemas reales que angustian a los mendocinos y mendocinas”, escribió en Twitter Elizalde.

“Sin embargo, seguiremos trabajando en una escucha seria y responsable en este momento tan importante para el futuro de Mendoza. Cosas nuevas están surgiendo en nuestra provincia y vamos a aportar nuestras ideas y equipos desde Agenda Mendoza”, agregó.

Otro que se bajó de cualquier candidatura, por el PJ o por “La Unión Mendocina”, el frente de Omar de Marchi, fue el intendente de Lavalle, Roberto Righi. “No seré candidato a nada”, expresó el jefe comunal, quien por estas horas tiene como principal preocupación la primaria en la que se enfrentarán su apuesta, el senador Gerardo Vaquer; y el diputado Edgardo González, quien se rebeló ante la decisión y también competirá por la intendencia.

Sin embargo, la “fuga” de dirigentes del PJ a la construcción del diputado del Pro tuvo otros nombres, como el del ex intendente de San Martín Jorge Giménez, quien tratará de volver bajo la nueva denominación: y el ex funcionario de Francisco Pérez Diego Martínez Palau, quien será precandidato a intendente de Las Heras.

Muchos en el justicialismo, en forma expresa o más o menos velada, apostaban en el cierre de listas más al buen desempeño de De Marchi que a su propio partido.