El periodista de la TV Pública explicó su frase de los “desclasados” y reveló: “Desaté un ataque de trolls”

Después de la polémica en las redes sociales por su frase de los “desclasados” en un análisis de los jugadores de la Selección Argentina, el periodista de la TV Pública, Nicolás Fiorentino, pidió disculpas, explicó qué quiso decir en su declaración televisiva y reveló que sufrió amenazas.

En una columna emitida en la radio Futurock, donde también trabaja, el periodista reconoció haber cometido dos errores cuando habló en el programa “Desiguales” luego de que la Scaloneta lograra la Copa del Mundo.

“Son jugadores a los que nosotros les pedimos que compitan a la más alta élite del fútbol y terminan siendo unos desclasados. Son personas que pierden el sentido de pertenencia en una cuestión de la despolitización, no en cuestión espiritual”, manifestó el panelista en el programa de tinte oficialista que sale en las noches por el canal estatal.

Sus declaraciones justo se dieron en la previa de la caravana de los jugadores por las calles de Buenos Aires. Por esas horas se debatía el rechazo de la Selección de ir a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Alberto Fernández.

Fiorentino explicó que tras su frase recibió muchas críticas y amenazas y detalló la situación surgida en el programa de la TV Pública. “Me equivoqué, cometí un error. Me mandé una cag...”, dijo.

“Fue una estupidez. Si me preguntan, fue fruto de la soberbia de creer que siempre hay algo más interesante para decir”, se lamentó.

Fiorentino señaló que con “desclasados” no se refería a los jugadores de la Selección, sino a los futbolistas en general. “Mi primera aclaración: esa frase no la utilicé para hablar de la Selección Argentina en ningún momento. En ningún momento dije que los jugadores de la selección eran unos desclasados. Venía de un debate anterior en otro contexto sobre la conciencia de clase de los futbolistas en general”, agregó.

Caravana de los hinchas y la Selección Argentina desde Ezeiza - Foto Clarín

“Mi segundo error fue explicar, de pésima forma, lo que yo quería decir. Desaté un ataque de trolls que terminó con amenazas a mi hija de 12 años. Son las cloacas de miseria que se abren siempre... no soy el primero y no voy a ser el último”, destacó el panelista de la TV Pública en su descargo.

“No considero desclasados a los jugadores de la selección y jamás dije que no iban a la Casa Rosada por desclasados, lo que intenté decir, de pésima forma -y vi el video y no se entiende lo que quiero decir-, es que me parece injusto exigirles que compitan todos los días al máximo nivel, que triunfen y ganen copas, y además que tengan sensibilidad política para moverse en un mapa político que a nosotros mismos nos cuesta entender. Es decir, estaba defendiendo que no vayan a la Casa Rosada, o al menos defendiendo que no se les exija eso también... lo opuesto que circula en las redes sociales”, expresó.

“Me carcome la cabeza que mi fotograma en la peli del fervor popular sea lo que llevaron a las redes primero y a las pantallas más tarde. El fútbol es una de las cosas más importantes de mi vida, me obsesiona y apasiona. Pocas cosas me conmueven más que lo que pasa en una cancha. ¿Es contradictorio poner la lupa sobre la conciencia de clase de algunos de los propietarios de las alegrías más grandes de mi vida? Tal vez sí. Tal vez tengo contradicciones, como todas las personas de este planeta. Tuve un gesto soberbio y estúpido. Habrá otros, se los prometo”, cerró.