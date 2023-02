El pariente de Scaloni que quiere ser intendente de Guaymallén en las próximas elecciones

Desde que la Scaloneta se convirtió en un fenómeno futbolsítico, todo lo relacionado a la Selección Argentina llama la atención. Más aun si alguien se apellida Scaloni, cómo no preguntarle si es pariente de Lionel, el Scaloni más famoso. “Sí, somos parientes”, dice Daniel a Los Andes. El abogado será precandidato a intendente de Guaymallén por el Frente Renovador en las elecciones.

En su segunda aventura en los comicios, porque ya jugó en 2019 con el Frente Elegí pero no avanzó. Ya convocado por el Frente Renovador, el abogado se envalentona con una nueva experiencia y se muestra como una alternativa. Con la obtención de Copa del Mundo, Scaloni dirá que con el Frente Renovar “nos ilusionamos con la Scaloneta, por supuesto”.

El parentesco entre ellos es muy lejano. “Me contó mi padre que mi abuelo es bisabuelo de él, pero no tenemos relación. Ellos vivieron siempre en Santa Fe y nosotros siempre acá”, comentó el precandidato que será presentado oficialmente el viernes a las 20.30 en la Unión Vecinal Villa Nueva, ubicada en Pedro del Castillo al 3900. Recordó que vivió el Mundial con “mucha pasión” y que siente mucho orgullo por cómo se dio todo. “Que él haya estado a la altura de las circunstancias, a pesar de que muchos no creían en él, dejó el apellido bien arriba”, dijo su familiar.

La campaña del 2019 ya incluía al DT que ganó la Copa del Mundo en Qatar.

“Creo que lo que logró, lo hizo como todos queríamos que lo hiciera. Es muy humilde, centrado, cauto en sus comentarios y lo apreciamos mucho. Con mi familia vivimos todo con mucha euforia”, remarcó Scaloni que se ilusiona con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorios (PASO) que serán el 11 de junio y luego si obtiene los votos necesarios, competir el 24 de setiembre en las elecciones Generales.

Su nombre es la apuesta en el departamento que administra hace casi 8 años el radical Marcelino Iglesias. El Frente Renovador que lidera Sergio Massa a nivel nacional y que tiene en Mendoza a Gabriela Lizana como principal referente. La intención es ir por dentro del Frente de Todos, pero por las dudas se apura la personería jurídica propia para presentarse por su cuenta. Así, Scaloni se suma a la danza de nombres que quieren pujar por la candidatura peronista, y que contó este medio hace unas semanas.

La segunda vuelta

De la experiencia que tuvo en el 2019 recuerda que “fue una muy linda” sobre todo porque “al ser una lista independiente tuvimos que trabajar con los ciudadanos codo a codo, sabiendo el gran desafío que teníamos por delante. También me quedó el aprendizaje de una campaña, lo cual no es poco”. Ese equipo que formó parte de la lista de concejales y quienes acompañaros, quedan la mayoría “y se han ido sumando otras personas”.

El Frente Renovador apareció luego del 2019 y aceptó volver a competir. “Es un espacio distinto, donde todas y todos y a pesar que tenemos un grupo heterogéneo, queremos lo mismo: un País, una Provincia y Un departamento más inclusivo, que trabaje al crecimiento, al desarrollo productivo, al trabajo, abierto al dialogo y los consensos con los demás partidos políticos y sectores sociales, y donde lo importante somos las personas y no su ideología política en sí”.