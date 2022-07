El ascenso nacional de Massa potencia su sector en Mendoza

Sergio Massa ha aparecido en los últimos días como la gran carta del gobierno de Alberto Fernández para tratar de reencausar la pronunciada caída del país en términos económicos y sociales. El nuevo ministro de Economía, sin dudas se juega parte de su capital político en lo que podría ser un posicionamiento importante –si logra revertir la crisis- de cara a las elecciones presidenciales del 2023, y así también se ve en Mendoza, provincia en la cual desde hace meses se gesta un rearmado del “Frente Renovador” en el peronismo, ya que el anterior, que tenía como principal dirigente a Jorge Difonso, juega en alianza con el Frente Cambia Mendoza.

Hoy, dentro del Frente de Todos, el espacio que tiene como líder a Gabriela Lizana, directora del BICE Fideicomisos y que llegó al puesto gracias al propio Massa, intentará apalancarse bajo el impulso del tigrense para potenciar su armado en la provincia, para que el partido vuelva a gravitar, pero en otro frente político.

Los aliados políticos de Sergio Massa en Mendoza.

De hecho, el viernes por la noche hubo un encuentro del Frente Renovador en un local céntrico de la Capital, al que asistieron una buena porción de peronistas, algunos enfrentados a la actual conducción de Anabel Fernández Sagasti como presidenta del PJ. La fecha, pero sobre todo el contexto político actual que expresa Massa como ministro, ayudó para la congregación de dirigentes.

Encuentro del Frente Renovador en Capital

Desde ya, es interesante el trabajo de la productora rivadaviense, teniendo en cuenta que, si bien hay muchos jóvenes de organizaciones territoriales en el espacio, varios de los dirigentes que se han acercado al Frente Renovador corresponden a peronistas que supieron ocupar espacios importantes años atrás, pero luego quedaron relegados por malos resultados, o partieron disconformes de las nuevas conducciones.

Entre los nombres con los que Lizana organiza su frente en la “mesa chica”, están los ex intendentes Rubén Miranda (Las Heras) y Ricardo Pont (Tunuyán); el abogado y militante peronista Pablo Cazabán; el ex legislador y titular del gremio de Trabajadores Viales, Claudio Díaz; la concejal malargüina Silvina Camiolo; y el ex legislador radical por Junín, Carlos Alexander Maza, entre otros.

En tanto, hay otros políticos que no están dentro del Frente Renovador, pero que sí tuvieron -y mantienen- un buen vínculo, como lo es el intendente de Maipú, Matías Stevanato; municipio en el cual también Massa recibió mensajes de “buena suerte”, como lo hizo el diputado nacional, Adolfo Bermejo.

Por otro lado, al menos es importante recordar no sólo la buena relación que mantiene Massa con los sancarlinos Jorge Difonso (diputado provincial) y Rolando Scanio (intendente), del Frente Renovador que sigue en Cambia Mendoza y que se conformó en momentos en los que el todavía presidente de la Cámara de Diputados (el martes se elegirá a su sucesor en el Congreso) estaba enfrentado al kirchnerismo.

El universo político de Massa en Mendoza

Con respecto al Frente Renovador de Lizana, que hoy es un espacio dentro del Frente de Todos y en el cual están tramitando la construcción del partido (se deberá ver también el nombre), desde su conformación se han realizado numerosos encuentros con los que semana tras semana, ha ido aumentando la cantidad de dirigentes, mayoritariamente del peronismo.

Uno de los nombres de peso que ha actuado como organizador ha sido el ex intendente Pont. De hecho, fue él quien convocó a otro ex jefe comunal, Miranda, a volver al ruedo, ya desde una oposición de armador más que de candidato, según sostienen desde su entorno.

Junto a los ex intendentes, aparece también el abogado penalista Cazabán, hermano del ex secretario de la Gobernación de Celso Jaque, Alejandro; quien ha tenido también una larga trayectoria política dentro del Partido Justicialista. En palabras de Lizana, Cazabán, si bien es un jugador de Godoy Cruz, funciona como un “coordinador territorial”.

Enzo Orosito, Claudio Diaz, Rubén Miranda, María José "Bubi" Gil, Alejandra Pezzutti, Gabriela Lizana, Alexander Maza, Ricardo Pont, Raúl "Tuchi" Abraham y Pablo Cazabán, parte de la mesa del Frente Renovador.

En Junín, por otro lado, aparece uno de los pocos externos del peronismo, como es el caso de Carlos Alexander Maza, el diputado provincial por el radicalismo entre el 2007 y 2011.

En Las Heras, además de Miranda, aparece una joven que es valorada por Lizana, que es María José Gil Bermejo, que es referente de la juventud renovadora; y en Luján Alejandra Pezzutti, abogada que forma parte del Movimiento Evita y está en la escuela de Gobierno “Proyectar”.

Del Valle de Uco, más allá del armador Pont, aparece también Raúl “Tuchi” Abraham, ex concejal por el peronismo en San Carlos; mientras que en San Rafael uno de los integrantes del movimiento es Enzo Orosito, ex concejal y que también fue candidato a intendente en 2011 con Compromiso Federal.

No obstante, también es importante hacer referencia al senador provincial, Bartolomé Robles. El sanmartiniano hace meses que está enfrentado a los principales referentes del kirchnerismo, y decidió unirse al espacio de Lizana. En tanto, quien ha jugado en tándem con Robles es Rafael Moyano, quien si bien participó el viernes del evento, por el momento no ha tomado algún tipo de postura para trabajar en el massismo mendocino.

Del resto de los nombres está también Silvina Camiolo, concejal de Malargüe, sobre quien Lizana indicó que ella “tiene su organización y adhiere al trabajo con nosotros. Nosotros no le pedimos que deje su identidad, pero es un gran valor contar con ella en este Frente serio”, acotó.

La productora vitivinícola agregó que hay una “muy buena relación” con los intendentes de Lavalle, Roberto Righi (que estuvo también en el evento del viernes); así como también el de San Rafael, Emir Félix. Sobre ambos, cabe destacar que sobrevuela un posible espacio interno para las elecciones provinciales del 2023.

Por último, Lizana también está conformando una pata gremial, que tiene como referentes al ex legislador Díaz (Vialidad); a Ariel Pringles, ex candidato a vicegobernador de Matías Roby y actual adjunto del gremio de judiciales federales; y José Escoda, del sindicato de trabajadores de Estaciones de Servicios.

“Tenemos la idea de poder hablar y trabajar para el futuro de Mendoza, con propuestas de políticas públicas, pero también a sabiendas que hoy somos gobierno nacional y debemos también generar soluciones a los problemas que tienen los mendocinos”, expresó Lizana.

Además, indicó que se apunta a “fomentar el trabajo como eje de la recuperación de la provincia, principalmente a través de las pymes”.

Optimismo

Gabriela Lizana comentó a Los Andes que Sergio Massa ha generado “esperanza” en un Gobierno que ha atravesado meses de complicaciones económicas, y agregó que se trata de una “jugada fuerte”, tanto del presidente Alberto Fernández, como así también del propio “superministro”, en vistas de sus intenciones y ambiciones para ser el candidato oficialista para las presidenciales del 2023.

Gabriela Lizana, la "massista" mendocina

“Se vienen oportunidades importantes para la Argentina”, dijo la líder del Frente Renovador en Mendoza, respecto al presente que vive el país.

En este sentido, agregó que, tal como ha marcado Massa, “se necesita un gran acuerdo político, que no significa delegar responsabilidades, sino establecer puntos importantes en los que todos los espacios políticos podamos estar de acuerdo para sacar el país adelante”.

“Estoy convencida de que con el equipo que tiene Sergio, del cual me siento parte, se pueden empezar a revertir la situación de pobreza y los problemas de la macroeconomía. Hay un equipo preparado, con organización, planificación y una mesa abierta de diálogo. Es un camino diferente, no será fácil, pero somos optimistas”, finalizó.