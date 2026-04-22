Coimas de hasta 15% en las SIRA de Massa: esto dice la causa judicial por los permisos en el cepo importador

Una investigación judicial que avanzó con casi 30 allanamientos en los últimos cinco meses empieza a delinear un esquema de presuntos sobornos en el sistema de importaciones que rigió durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión de Sergio Massa , entre 2022 y 2023.

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Al menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para acceder a permisos de importación en el momento más restrictivo del cepo cambiario.

El expediente se tramita en el juzgado de Ariel Lijo y está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien mantiene la investigación bajo secreto de sumario y es el mismo que sigue la causa Andis en el gobierno de Javier Milei. El foco está puesto en el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina ( SIRA ), el mecanismo que operó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que definía qué empresas podían acceder al dólar oficial para importar.

De acuerdo con los datos informados por el diario La Nación , los pagos ilegales habrían estado asociados a la aprobación acelerada de trámites.

Un chat revelado por el medio indica un 15% “en billete” para destrabar operaciones en un plazo de 48 horas. Ese porcentaje coincide con publicaciones detectadas en redes, donde se ofrecía agilizar autorizaciones a cambio de un 13% para bienes (SIRA) y 15% para servicios (SIRASE).

Liberan las importaciones: qué cambia con la creación del SEDI, el sistema que reemplaza al SIRA (AFP) Coimas de hasta 15% en las SIRA de Massa: la causa judicial por los permisos en el cepo importador

La investigación ya permitió identificar montos por encima de los 3,5 millones de dólares en operaciones concretas -no simuladas- vinculadas a importaciones efectivamente realizadas. Para avanzar, el fiscal pidió informes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central, además de solicitar el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas y empresas.

El trasfondo económico explica la magnitud del caso. En 2023, en pleno cepo y con múltiples sectores con dificultades para acceder a divisas, incluido el sanitario, Argentina importó por cerca de 75.000 millones de dólares. Incluso una porción marginal de ese volumen, como el 1%, equivale a unos 750 millones de dólares, equivalente a unas diez campañas presidenciales.

Entre los imputados de la causa aparecen cinco funcionarios del BCRA, todos vinculados al área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante (gerente principal), Diego Volcic y María Valeria Fernández (inspectores jefe), y Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales). La mayoría entregó sus teléfonos y claves a la Justicia, con excepción de García.

También figuran empresarios del sector financiero y cambiario, como Elías Piccirillo (la expareja de Jésica Cirio), Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

El origen de esta causa se remonta a otra investigación previa que también llevaba Picardi, centrada en una disputa entre empresarios por una deuda millonaria.

A partir del testimonio de un imputado colaborador (un expolicía que aportó un pendrive con chats y capturas), el fiscal detectó indicios de nuevos delitos y abrió esta línea paralela vinculada al sistema de importaciones de Massa.