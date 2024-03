El Jury rechazó las denuncias de Janina Ortiz contra los fiscales que la investigan

La diputada provincial de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, sumó un nuevo revés en su lucha por evitar ser imputada en dos causas en las que se la involucra. El Jury de Enjuicimiento mantuvo su primera reunión del año este jueves y descartó las denuncias que había presentado la legisladora contra los fiscales Gonzalo Nazar, adjunto en lo Penal, y Alejandro Iturbide, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Tecnológicos.

Vale decir que la exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras reaccionó con esas maniobras, en noviembre pasado luego que ambos fiscales solicitaran ante la Cámara de Diputados su desafuero para poder acusarla formalmente por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones, respectivamente.

A fines de diciembre, la cámara baja votó por unanimidad la quita de sus fueros y ahora el jury descartó por completo sus denuncias contra los fiscales. Sin embargo, aún no puede ser imputada ya que su defensa presentó un recurso de nulidad y debe resolverse en segunda instancia por un tribunal penal colegiado que aún no se sortea, según pudo averiguar Los Andes. Sobre este último tema, la propia Legislatura aprobó el pasado 28 de febrero y envió un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal para conocer la situación actual. Todavía no hay respuestas.

En lo que respecta al jury, el órgano compuesto por los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia, siete diputados y siete senadores provinciales, votó en unanimidad por el rechazo y además exhortó a que “no se utilicen estos mecanismos constitucionales para entorpecer el accionar de la Justicia cuando está siendo investigado un funcionario”, según reveló una fuente judicial.

Si bien los dos integrantes de La Unión Mendocina, el diputado Gustavo Cairo y el senador Ariel Pringles, avalaron archivar las denuncias contra los fiscales, se generó tensión por la redacción final de ese texto. Desde el sector demarchista cuentan que lograron que el mensaje conste como una advertencia “en general” a la dirigencia política y no sea dirigido explícitamente a Ortiz, aunque otros integrantes sostengan lo contrario. “Está destinado claramente a ella, porque es una respuesta a su expediente”, contó otra fuente.

Desde LUM agregaron que haber votado en contra fue en sintonía con la postura que tomaron en la Legislatura en diciembre pasado, cuando avalaron el desafuero, después de que la diputada agotara las posibilidades para oponerse.

Por el lado del oficialismo, que tiene una mayoría importante en el cuerpo (nueve legisladores), la jefa del Interbloque de Cambia Mendoza en el Senado, Natacha Eisenchlas, fue quién se expresó públicamente y celebró la decisión.

“Hoy en Mendoza hemos dado un paso muy importante contra las maniobras dilatorias y obstruccionistas hacia la Justicia. El Jury de Enjuiciamiento rechazó por unanimidad, sin diferencias partidarias, las recusaciones planteadas por Janina Ortiz”, manifestó a través de su cuenta de X.

Y puso en valor la “exhortación que resguarda la naturaleza del Jury de Enjuiciamiento colocándolo a resguardo de acciones que intentan utilizarlo para fines ajenos al imperio de la Justicia”.

“Hoy más que nunca quienes tenemos el honor de ser representantes del pueblo debemos estar a la altura de las circunstancias, colocarnos a derecho, asumir consecuencias de nuestros actos y nunca utilizar la política para obtener privilegios”, completó la senadora radical.

Mientras que desde el PJ, que tiene tres integrantes, sostuvieron que “no había razones ni elementos suficientes para iniciar el proceso” y por eso avalaron archivar los pedidos de Ortiz.