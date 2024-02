La Legislatura presiona a Janina Ortiz y pide informes a la Justicia

Legisladores de todos los bloques aprobaron un pedido de informe para conocer la situación de Janina Ortiz frente a la Justicia.

Enrique Thomas, presidente del Interbloque de Cambia Mendoza sostuvo que “34 diputados son los que hemos avalado el pedido de informe junto a todos los bloques que están en la Legislatura”.

Finalmente hubo 44 votos a favor para esta presentación del pedido de informes. No obstante, hubo dos pedidos de autorización para no estar en la sesión. El primero, fue que la propia Janina Ortiz, quien presentó “razones personales”. En tanto, el otro que no estuvo fue Jorge Difonso, quien no estuvo en la votación sobre tablas.

“Ortiz sigue sin ponerse a disposición de la Justicia y aprovecha para postergar. El resto están todos imputados”, describió Thomas ante la prensa.

El diputado agregó que necesitan saber “qué pasa en la Justicia para hacer el proceso de imputacion y después la Cámara evalúa su expulsión”.