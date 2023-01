El Gobierno se defendió de las críticas de Francisco a la economía y culpó a Macri por la pobreza

El gobierno de Alberto Fernández se defendió de las críticas a la economía realizadas por el papa Francisco, quien había asegurado en un reportaje para la agencia AP: “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”.

En diálogo con radio Perfil, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti contestó al líder católico y culpó por la pobreza al gobierno anterior de Mauricio Macri.

“Yo leía recién lo que dijo el Papa y efectivamente, cuando dice que la política hizo que la economía estuviera como está, todos sabemos que es producto de los cuatro años del macrismo que estamos todavía remontando”, manifestó en la mañana del miércoles la vocera.

Gabriela Cerruti, portavoz presidencial - Foto: Federico López Claro

Cerruti despegó al gobierno actual de la situación económica. “Cuando pasa la derecha, sea Jair Bolsonaro en Brasil o Macri en la Argentina, dos, tres, cuatro años, lo que hace es tierra arrasada, el Gobierno que vuelve tiene que empezar a reconstruir todo de nuevo”, agregó la funcionaria.

También, dijo que pasaron “situaciones muy difíciles, por la pandemia y las consecuencias de la invasión de Rusia en Ucrania” y que en este momento empiezan “a cosechar la siembra”, pese a la crisis.

“Primero hicimos los cimientos, después sembramos, ahora estamos llegando a ese momento de empezar a cosechar lo que se sembró en medio de tempestades, sabemos que falta un montón pero que se puso en marcha la maquinaria para que estemos mejor y empecemos a recibir la cosecha que sembramos”, lanzó.

Qué dijo el papa Francisco sobre la economía argentina

En una entrevista con AP, el líder del Vaticano cuestionó al Gobierno por la situación económica que atraviesa Argentina.

“En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, dijo Francisco.

“Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante. Hay una historia teológico-cultural, que dice que los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros porque a cada uno nos diste riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’. Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”, explicó en otro pasaje del reportaje.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa nunca visitó Argentina. Y parece que tampoco tiene planes de viajar en 2023.

“Por el momento, no. Estuvo programado en 2017, Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre, ¿qué pasó? Bachelet terminaba y yo quería ir estando Michelle. Lo pasamos a diciembre, pero caer en enero a Argentina uno no encuentra ni al perro en la calle, es como el agosto romano. Si recuerda, hicimos Chile y Perú, y después ya no se reprogramó más”, justificó Bergoglio.