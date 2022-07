El Gobierno otorgará el aumento salarial a los docentes por decreto tras el rechazo del SUTE a la propuesta

El Gobierno provincial anunció que otorgará un aumento salarial por decreto para todos los docentes de la provincia, luego del rechazo que realizó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) ayer por la tarde en paritarias de la propuesta que se llevó a la mesa de negociaciones, en el Centro de Congresos y Exposiciones. Desde el gremio, por su parte, tendrán entre el miércoles y jueves plenarios departamentales y generales para definir nuevas medidas de fuerza.

Según informó a Los Andes la subsecretaria de Modernización, Beatriz Martínez, la suba superará los índices de inflación, llegando en promedio al 44% en el mes de agosto (acumulado del 2022); y luego seguirán los esquemas que ya se habían acordado anteriormente con el gremio en marzo. También dijo que se propuso que en la primera semana de octubre vuelvan a reunirse para analizar los índices de inflación.

“Está decidido que la suba sea por decreto”, marcó la funcionaria, quien expresó que ya se está analizando cuál de las tres alternativas que se propusieron en la mesa de negociaciones será la que elija el gobernador, Rodolfo Suárez.

En cualquiera de los tres casos, “la suba en agosto tendrá el acumulado del 44%”, comentó Martínez, quien hizo hincapié que el mismo “supera los datos de inflación que actualmente se tienen” desde organismos tales como la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), cuya inflación acumulada es del 38,2% a junio; o del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que es del 36,2%.

Para Martínez, fue “sorpresiva” la decisión del SUTE de rechazar la propuesta sin bajarla a las bases. “Trabajamos en lo que nos habían pedido, que no se perdiera contra la inflación. Hemos hecho un esfuerzo grande en vistas de la situación de incertidumbre que se vive por el contexto nacional. Pero decidieron rechazar la oferta, y el procedimiento que sigue es el decreto”, agregó.

Desde el Gobierno indicaron que la decisión del decreto “está tomada” porque “es la mejor oferta que se puede ofrecer”, pero aseguraron que están dispuestos a seguir dialogando con los gremialistas del SUTE. “A pesar del rechazo, los teléfonos están abiertos. Siguen todos los canales abiertos”, agregó.

En tanto, también afirmó que, si bien en el acta paritaria el Ejecutivo proponía noviembre como fecha para volver a reunirse con el sindicato, se habló de “adelantar la misma a la primera semana de octubre” para volver a sentarse y analizar el proceso inflacionario de Mendoza y el país.

Con relación a la propuesta en sí, en el Gobierno realizaron una serie de simulaciones, de las cuales expresaron que, un docente que recién se inicia y tiene un cargo “tendrá un sueldo promedio de $70.000 y llegará a $140.000 en caso de tener dos cargos”.

En tanto, para el caso de un docente con 15 años de antigüedad y 50% de zona “percibirá $78.000 por un cargo y $156.000 por dos cargos”. Otro caso es el de un docente con 25 años de antigüedad y 50% de zona, que “alcanzará $94.000 con un cargo y $188.000 con dos cargos”.

El SUTE prepara nuevas medidas de fuerza

Tal como se informó ayer tras la mesa paritaria, Carina Sedano, secretaria general del gremio docente, aseguró que la oferta rechazada por “insuficiente, porque sería un aumento a un celador de $7.800, un docente de $8.000. No contiene lo que decíamos de recuperar lo perdido contra la inflación”.

“Nosotros vamos a seguir construyendo un plan de lucha, seguimos en asamblea. La DGE dice que no habrá otra propuesta, vamos a agudizar el plan de lucha. No tendríamos que haber tenido el cierre de la paritaria. Eran tres propuestas pero en las simulaciones no tuvieron en cuenta los índices inflacionarios. Ayer se firma por el 5% y en julio va a ser del 8%”, dijo la gremialista.

En ese sentido, sostuvo que “vamos a volver a estar en la calle, con mayor unidad y estar convencidos de que hay que defender lo que es el salario. No podíamos aceptar ese aumento. Con $7.800 un celador no puede hacer nada”.

Gustavo Correa, también miembro de la cúpula gremial docente prometió que “vamos a estar en cada acto público y nos vamos a encontrar en cada acto, queremos dejar de ser los peores pagos del país”.

Para el SUTE serán clave los plenarios departamentales extraordinarios que convocaron desde el gremio, y que se llevarán a cabo el miércoles que viene en las 18 comunas, a partir de las 9. En tanto, el plenario provincial extraordinario está previsto para el jueves a las 10.30 en el departamento de San Martín. El mismo se desarrollará en el Camping “Del Este I”, ubicado en Ruta 50 y Olivares.

Plenario del SUTE.

Allí se tratarán varios temas, pero todos los ojos están puestos en el punto 5 de la orden del día, en el que se analizará la paritaria salarial.