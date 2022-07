El SUTE movilizó a miles de docentes y amenazó con otro paro de 72 horas

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) convocó a miles de personas en el primer día del paro general que llevan adelante y cerró su protesta este mediodía con un masivo acto en la explanada de Casa de Gobierno. El gremio resaltó que hubo un acatamiento del 90% en las escuelas y advirtió que podrían realizar otra huelga más extensa, en caso de que la próxima oferta salarial que presente el gobierno provincial no sea la esperada.

Los manifestantes se congregaron en horas de la mañana en la esquina de Godoy Cruz y Patricias Mendocinas. Desde todas partes de la Provincia llegaron docentes para reclamarle al gobierno provincial una mejora salarial, tras el rechazo del 12% de aumento presentado en paritarias.

La bandera argentina en la marcha docente. (Orlando Pelichotti / Los Andes)

Con una bandera argentina que se extendió a lo largo de varias cuadras y con un muñeco del gobernador Rodolfo Suárez, los trabajadores de la educación hicieron notar su descontento por las calles de Mendoza, generando un caos vehicular.

Un muñeco de Rodolfo Suárez en la marcha docente (Orlando Pelichotti / Los Andes)

Finalmente, cerca de las 13, las columnas cruzaron el Parque Cívico y llegaron hasta la explanada de Casa de Gobierno. También acompañaron la protesta manifestantes de Ampros, La Bancaria, UPJCM, y organizaciones sociales y estudiantiles.

Del otro lado del edificio gubernamental, sobre calle Peltier, se encontraba el Frente Estatal compuesto por ATE, ATSA y APEL. Ellos se concentraron más temprano y cortaron el tránsito, por su reclamo de aumento salarial del 40%. Permanecerán allí hasta que el gobernador los reciba en su despacho, en horas de esta tarde.

Paro de Estatales, Casa de Gobierno Los principales sindicatos Ate y Sute protestan contra el Gobierno provincial por mejoras salariales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Un camión ubicado al pie de las escalinatas fue el escenario donde los dirigentes del sindicato docente llevaron adelante sus discursos. “Les doy la bienvenida a nuestra primera clase luego del receso escolar”, dijo de forma efusiva la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, frente a los micrófonos.

Y siguió: “Hoy está presente la comunidad educativa. Están los supervisores, a quienes le mandan WhatsApps para que les hagan caso. Están los directivos, a los que les dicen que abran las escuelas. Están los celadores que no tienen contra turno. Están los docentes, a quienes quieren callar. Están nuestras jubiladas, los estudiantes y las familias. Está el pueblo mendocino y vamos a comenzar nuestra primera clase de Ética y Ciudadanía, que la vamos a llamar ´la clase de la dignidad´”.

“Vamos a dejar en claro que cuando hablamos de calidad educativa, no es cuando los trabajadores y las trabajadoras cobran por debajo de la inflación. No es cuando los celadores no tienen contra turno. No es cuando los chicos no tienen sillas y mesas. No es cuando no alcanza el sueldo fijo. No es cuando cierran las escuelas. No es cuando no pagan el gas de las escuelas. Eso no es calidad educativa”, aseveró la gremialista.

Sobre el ofrecimiento paritario, Sedano dijo que “no nos pueden llevar a la mesa un 7%, descaradamente. Salen a decir que es un 12%, pero el 5% ya lo teníamos y el 7% es insuficiente”.

Paro de Estatales, Casa de Gobierno Los principales sindicatos Ate y Sute protestan contra el Gobierno provincial por mejoras salariales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luego la gremialista enumeró: “Suárez nos abandona cuando nos manda a trabajar un sábado por $6 mil; cuando nos da 9 mil o 10 mil pesos y cuando nos quiere mandar a callar en las asambleas. Suárez nos abandona cuando nos trae esa propuesta en la paritaria”

“Por eso construimos y gestamos un paro. Hoy no es el 30% el que no está en las escuelas, hoy estamos dando clase de dignidad por la calle de Mendoza. Y tenemos que seguir. No queremos más esta miseria y las escuelas están de pie”, sentenció la líder sindical y le dio paso a Gustavo Correa, el secretario general de la CTA de los Trabajadores.

El titular provincial de la central sindical atacó con furia al predecesor de Suárez al sostener que el alto acatamiento del paro “es una muestra de que este año le estamos perdiendo el miedo a ese ítem extorsivo que nos dejó el enano maldito de Cornejo”. Y le habló directamente al gobernador actual: “Hoy venimos acá con la convicción de entender que el proceso siempre es colectivo. Esta es la mejor muestra de enseñarle a los estudiantes que el camino para conquistar los derechos es en unidad”.

“Hoy también hemos tenido la adhesión de cientos de madres y padres que no mandaron los pibes y acompañaron. Gracias por entender que no es una lucha corporativa. Luchamos por tener bancos, por tener baños, por salarios y por tener una merienda para los pibes y pibas. Gracias a los estudiantes que se movilizaron. Esa es la clara muestra de la unidad obrero estudiantil y que estamos empezando a transitar este camino”, agregó Correa.

El acto multitudinario en la explanada de Casa de Gobierno. (Orlando Pelichotti / Los Andes)

Y envalentonado, sostuvo: “¿Como carajo se les ocurre pensar que hay un 30% de adhesión? ¿Adónde viven? De verdad, cómo puede ser. Hemos explotado la Casa de Gobierno y llenado de gente la calle San Martín con la bandera de la República Argentina”.

“Espero que registren esta masividad para que la propuesta que lleve el jueves, sea una que tenga que ver con la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. De lo contrario nos van a volver a encontrar en un paro de 72 horas, movilizados con los compañeros y compañeras”, se animó a vaticinar Correa.

Y cerró: “Esto no ha terminado acá, señor gobernador. Espero que sepa leer lo que pasa con los trabajadores y lleve una propuesta digna, porque si no en el plenario que tenemos la semana que viene, ratificaremos un nuevo paro para decirle al gobierno que no nos van a parar. No nos van a correr”.

De este modo, Correa alentó a los docentes a mantenerse en pie de lucha y advirtió al gobierno provincial que endurecerán la protesta en caso de que la nueva oferta salarial no los convenza. Mañana seguirán con actividades en plazas departamentales y habrá asambleas en las escuelas durante jueves y viernes. Miércoles y jueves de la próxima semana será el plenario provincial, en el que podría ratificarse otro paro general.