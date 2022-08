El gobernador afirmó que la oferta de aumento para el SUTE está “por encima de la inflación”

El gobernador Rodolfo Suárez se encuentra en Buenos Aires para participar del Consejo de las Américas y allí volvió a hablar con la prensa, luego de un mes sin hacerlo. La última vez que lo había hecho fue justamente el 18 de julio en el marco del acto por la AMIA.

El mandatario provincial se refirió a la paritaria que lleva adelante el Gobierno con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE): “En este momento estamos llevando una paritaria donde estamos haciendo el mejor ofrecimiento que podemos hacer para dignificar el sueldo de los maestros, los empleados estatales, la policía, los enfermeros y los médicos. Vamos a llegar de enero a noviembre con un aumento del 72%. Creo que estamos por encima de la inflación que tenemos en Mendoza”.

“Estamos haciendo una oferta superadora. Decidimos abrir la paritaria cuando conocimos el índice de inflación del 7,4%. Nosotros nos vamos a adecuar a ese índice inflacionario y los que hayan hecho paro, los días serán descontados al igual que el presentismo”, sostuvo.

En relación al ausentismo docente, profundizó: “Realmente en este contexto todas las partes tienen que tener sensatez de que el Estado hace lo posible para pagar los sueldos pero los chicos tienen que estar en la escuela. Cada día que pierden, no se recupera”.

“Si siempre decimos que la educación es una de las políticas públicas que sacan a un país, no podemos tener a los chicos sin clases”, aseguró Suárez.

En cuanto a la paritaria reabierta en medio de la inflación, agregó: “Estamos viviendo en un sistema de economía totalmente enfermo con la inflación que tenemos. Que no es de ahora, si no de muchos años. Tienen que entender (los gremios) que Mendoza no es una de las provincias beneficiadas por la Nación. En cuanto a los recursos de fondos discrecionales estamos últimos en la tabla”.

“Nosotros en base a austeridad y al manejo de la cosa pública con muchísima responsabilidad, podemos llegar a estos niveles de aumento a los empleados públicos. También lo estamos haciendo sin aumentar un solo impuesto”, afirmó el mandatario.

También aprovechó para señalar al SUTE como un sindicato ligado al kirchnerismo, tal como lo habían manifestado anteriormente el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, el director general de escuelas, José Thomas, y hasta el senador nacional Alfredo Cornejo.

“Quien está al frente del sindicato docente es un reconocido militante kirchnerista. En realidad tiene que preocuparse por los docentes y no por la cuestión política. No tenemos que confundir esas cosas. Muchas veces los sindicatos están teñidos por una cuestión política”, cerró Suárez.