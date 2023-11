El fuerte mensaje de Milei a sus diputados mendocinos: “Voy a mandar un paquete de leyes enorme”

El presidente electo, Javier Milei, se reunió ayer con los 38 legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que asumirán sus bancas el 10 de diciembre. La fuerza de Milei contará, en la Cámara de Diputados, con un tridente mendocino conformado por: Mercedes Llano (PD), Facundo Correa Llano (PD) y Lourdes Arrieta (PL). Ellos tres harán su debut en la cámara baja, preparando en Buenos Aires la estrategia política y los proyectos que impulsarán junto al libertario.

La reunión tuvo lugar este miércoles en lo que ha sido, durante toda la campaña, la casa de operaciones de Javier Milei: el hotel Libertador. Entre los legisladores electos, además de los mendocinos, formaron parte de la reunión: Oscar Zago, Juliana Santillán, Martín Menem, Marcela Pagano, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Estaban César Treffinger, Santiago Santurio, Manuel Quintar, Beltrán Benedit, y Lorena Villaverde, entre otros.

Lourdes Arrieta, una de las integrantes del tridente libertario de Mendoza, dijo que uno de los principales pedidos que realizó el presidente electo es que acompañen las reformas que ingresarán a la Cámara. “El 11 de diciembre va a entrar en la cámara un paquete enorme de leyes con todas las reformas del Estado y las demás reformas de primer nivel que presentó Milei durante su campaña. No vamos a esperar a las sesiones ordinarias, sino que vamos a llamar a extraordinarias y vamos a tratar inmediatamente este paquete de leyes porque el Estado se encuentra en crisis”.

La libertaria mendocina aseguró que aún no está el cuerpo de las leyes que mandarán a la Cámara pero aclaró que van a ser varias, como realizó Carlos Menem durante su presidencia con la famosa “Ley de Reforma del Estado”, y no un único proyecto como se especulaba. Además, Arrieta habló de que va a ser una reforma integral y no simplemente la eliminación de ministerios.

Además, en diálogo con Los Andes, el otro diputado electo, Facundo Correa Llano, habló de las reformas que Milei enviará a Diputados una vez que se confirmen las sesiones extraordinarias: reducción del gasto público y de cargas tributarias, y desregulación del mercado.

El diputado del Partido Demócrata señaló que el “león” les comunicó las repercusiones que tuvo cuando viajó a Estados Unidos. “El balance es muy positivo y la imagen que hay de Argentina es prometedora”, afirmó, y además destacó que se reunió con Jake Sullivan, consejero de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que, de acuerdo a las palabras de Milei, tenía un “conocimiento muy alto de los problemas que tiene la Argentina”.

El futuro ministro de Economía, Luis Caputo, ya confirmado por el mismo Milei, se reunió con senadores que responden a Biden y el libertario les contó que “fue muy buena la recepción”.

Los libertarios se reunieron en medio de definiciones institucionales y políticas importantes. Aún resta saber quién conducirá el bloque de LLA. El problema de la falta de nombres también es a nivel de la composición de la cámara, al día de hoy, no hay una persona que surja, al menos públicamente, para la Presidencia Provisional del Senado y, tampoco, para la Presidencia de la Cámara de Diputados. Según lo consultado por Los Andes, Milei no brindó certeza sobre quiénes serán estas autoridades.

Hubo un pedido por parte de los legisladores libertarios que le solicitaron al presidente electo que sean miembros de LLA quienes ocupen estos roles. El pedido surge a partir de que, en las últimas horas, se conocieron rumores acerca de que podrían ser Cristian Ritondo -uno de los principales alfiles de Mauricio Macri- o Florencio Randazzo, ex candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Juan Schiaretti, quienes lideren la cámara baja. Lo que están buscando desde el lado del “león” es un acuerdo con el peronismo no kirchnerista que hoy encuentra a su máximo referente en el gobernador cordobés, por esa razón los dos nombres pelean punta a punta.

Será Guillermo Francos, futuro ministro del Interior en la gestión de Milei, quien se encargará de las negociaciones que faciliten un nexo entre el presidente electo y los distintos partidos “aliados” a LLA.

Con respecto a estos dos nombres que impulsan desde el espacio político que ayudó a Milei a llegar a la presidencia y del lado del cordobés, Correa Llano confirmó que en la reunión no se habló de estos dos nombres y que la decisión va a ser comunicada pertinentemente por el presidente electo a través de la cuenta de X (ex twitter) que utiliza para publicar sus comunicados.

Tras la reunión entre el libertario y los legisladores habló públicamente minutos después de finalizado el encuentro Juliana Santillán, la libertaria electa que tuvo un pasado en la gestión de María Eugenia Vidal. Declaró que hubo un pedido al libertario para que no sean estos nombres, el del PRO y el de Schiaretti, quienes conduzcan la Cámara sino que sea alguien de LLA: “Somos un equipo que se formó hace dos años y tenemos una expectativa. Nuestra propuesta es que haya una opción de La Libertad Avanza, que es un bloque unificado”. Aunque, reconoció que será Milei quien tome la decisión final.

¿Cómo quedará conformado el bloque de Milei en ambas Cámaras?

En la Cámara de Diputados, el libertario contará con solo 38 bancas de su espacio, representando el 15% del total de 257; mientras que en el Senado, tendrá apenas 8 de 72. El problema que se enfrentan los legisladores liberales es que tendrán que negociar con otras fuerzas políticas para obtener quórum, ya que no cuenta con la posibilidad de tener quórum propio en ninguna de las dos cámaras. En el Senado necesita de 37 votos para lograr quórum; en la Cámara de Diputados la situación es igual, con el requerimiento de 129 votos. Con la nueva configuración de esta cámara ninguna fuerza logra quórum por sí sola.

Milei fue reconocido por la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa proclamó a la fórmula presidencial electa Javier Milei-Victoria Villarruel, como antesala a la jura del próximo 10 de diciembre. Además, renunciaron formalmente a sus bancas en la Cámara de Diputados.

De esta manera, el Poder Legislativo oficializó los resultados del escrutinio definitivo del balotaje del pasado 19 de noviembre, en el que Milei y Villarruel se impusieron frente a la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. De acuerdo a este conteo realizado por la Justicia Nacional Electoral, la Libertad Avanza obtuvo 14.553.560 votos (55,65 por ciento de los votos), mientras que UxP consiguió 11.598.770 (44,35 por ciento de los votos).