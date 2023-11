Oficialismo legislativo: jefaturas demoradas y dudas por el “factor Milei”

El oficialismo provincial ya designó sus cabezas principales en la Legislatura, pero su cuadro de autoridades todavía no se completa y hasta hay rumores de que podría haber alguna sorpresa en la integración final de la tropa por el “factor Milei”.

Cómodo con los números (empata posiciones con la oposición en el Senado y lidera con claridad en Diputados) y sin urgencia para hacerlo, los radicales dejaron espacios vacíos para conversar después del balotaje presidencial y para el momento que le asigne el gobernador electo, Alfredo Cornejo, quien está con otras prioridades: todavía no define su gabinete. Se trata de las jefaturas de bloque en Senado y Diputados, y la titularidad de un interbloque que como tal sólo tiene jefe en la Cámara Baja.

Junto con la renovación de bancas (cambiaron la mitad de integrantes en las dos cámaras), Cambia Mendoza definió quiénes mandarán en las dos cámaras: Andrés Lombardi renovó como presidente de Diputados y Martín Kerchner saltó de la jefatura de bloque a la presidencia provisional del Senado.

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el pliego de la secretaria de Gobierno de Las Heras y legisladora electa Janina Ortiz, quien podrá asumir la banca a pesar de que es investigada por fraude y coacciones en la Justicia provincial y tiene dos pedidos de desafuero en su contra Andres Peti Lombardi. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Pero debajo de ellos hay cargos que no se completaron o confirmaron en forma definitiva. En este sentido, curiosamente, ayer se anunció a Diego Costarelli como presidente del interbloque de Cambia Mendoza. Costarelli ya estaba en ese puesto, pero no va a seguir en la Legislatura: a comienzos de diciembre se convertirá en el nuevo intendente de Godoy Cruz.

“Mi última sesión es el miércoles que viene. Hasta ahí soy presidente del interbloque, antes lo vamos a resolver”, contó el discípulo de Cornejo sobre su sucesión.

También se anunció que Cecilia Rodríguez, cercana al gobernador Rodolfo Suárez, seguirá al frente del bloque de Diputados, con chances de mantenerse ahí en el próximo periodo.

Por el lado del Senado, Kerchner explicó que la jefatura del bloque se resolverá “después de que se integren los intendentes que terminan sus mandatos, en los primeros días de diciembre”. Son tres los jefes comunales que se irán al Senado: Marcelino Iglesias (Guaymallén), Walther Marcolini (General Alvear) y Gustavo Soto (Tupungato).

Un detalle del armado. Cambia Mendoza tendrá en el Senado un bloque puramente radical, o sea que casi no tendrá sentido el interbloque, debido a que terminaron sus mandatos representantes de Libres del Sur y el Socialismo. Kerchner agrega que ese es el escenario “por ahora”, o sea, a lo largo del tiempo podría salir de pesca para conseguir extrapartidarios.

Sí seguirá el interbloque en Diputados, a pesar de que las rupturas con ex socios políticos como Jorge Difonso y con referentes del PRO y el PD, lo desdibujaron bastante. Eso sí, la caza personal de los radicales ya consiguió allí captar a un diputado de La Unión Mendocina, el nuevo bloque opositor: Gabriel Vilche.

En la Cámara Baja también asumirá un intendente radical: Miguel Ronco, de Rivadavia. La ida de los intendentes a la Legislatura ha sido un tema en sí mismo, porque la jura cayó en una fecha anterior al fin del mandato. Si asumían las bancas, tenían que renunciar como intendentes, nombrar sucesores por algunos días y hasta presentar un nuevo informe de cuentas por el breve periodo en que iban a sucederlos hasta que llegaran los intendentes electos.

Tanto trámite no se justificaba, por lo cual, los jefes comunales juraron y no asumieron las bancas, o directamente no juraron en la Legislatura, como es el caso del Senado. Son cinco en total los intendentes que serán legisladores, ya que se debe sumar a la lista al ahora opositor Rolando Scanio, en San Carlos.

El “factor Milei” que impacta en la Legislatura

Pero Cambia Mendoza debe también contemplar otros factores en su constitución. Uno de ellos es la llegada de cinco legisladores (dos en el Senado y tres en Diputados) de la mano de Luis Petri. La mayoría son radicales, pero no arriban de la mano de Cornejo, sino gracias al desempeño de su rival en la ya lejana PASO provincial. Los tienen que contener para asegurar el poderío oficialista.

No es la única particularidad de la renovación legislativa. También hay algunos socios extrapartidarios que no se sabe si se van a quedar en la Legislatura. Se trata de partidarios de Patricia Bullrich que suenan como posibles postulantes a cargos nacionales en la estructura del presidente electo Javier Milei.

El apoyo de Bullrich a Milei, importante para el triunfo en el balotaje, los reubicó en el mapa político. O al menos les generó cierta expectativa. Dos son los nombres del Pro que se encuentran en esta circunstancia: Guillermo Mosso y Enrique Thomas.

Por lo pronto, Thomas propuso a su colega del Pro Mosso para la vicepresidencia tercera de la Cámara de Diputados y logró el puesto. Pero habrá que ver si ocurre algo más. Nadie quiere autopostularse a nada por las dudas. Un viejo dicho de la política recomienda no hacerlo: “Acordate que el que entra papa, sale cardenal”, repiten algunos en los pasillos legislativos.

Además, el rumor de posibles pases de la Legislatura provincial a cargos nacionales tiene otra versión que descarta la primera. “Los que estamos con lugares estamos trabajando para los que se quedaron sin nada”, sentenció la ex concejala capitalina y ahora diputada Sol Salinas.

La legisladora apuntó a personas “con experiencia” que ya tuvieron puestos en la gestión de Mauricio Macri. En esa lista aparecen Martín Balliro, del área de Agroindustria, y personas que trabajaron en oficinas de ANSES, como Luis Belleville, Franco Nozar y Sebastián Cremaschi. Este último todavía no se quedó “sin nada”: se encuentra al frente del Registro Civil provincial.