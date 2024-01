El cineasta Adolfo Aristarain pidió “ganar la calle hasta que caiga el gobierno” de Javier Milei

El reconocido cineasta Adolfo Aristarain, director de películas como “Tiempo de revancha” y “Martín (Hache)”, emitió declaraciones en contra del presidente Javier Milei, llamando a “ganar la calle” para que “el gobierno caiga”, lo que desató controversia.

Los dichos del director de 80 años salieron publicados este jueves en el diario Página/12 en una breve columna. Su nota -sin prurito alguno- se titula “Ganar la calle hasta que caiga el gobierno”, lo que da un indicio claro por dónde va su interés.

“Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri, y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite”, dijo el reconocido cineasta.

“No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá. Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios”, lanzó, asegurando que los actuales gobernantes pretenden dejar el poder en los próximos meses.

El cineasta Adolfo Aristarain (Gentileza)

Aristarain aseguró en su comparación de Milei y sus funcionarios que “trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los Imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, sólo dueños”.

Entonces, el director de cine hizo un llamado a la sociedad contra el gobierno elegido democráticamente: “No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT (el del 24 de enero) tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno”.

Tras la publicación de esta columna, en las redes sociales hubo fuertes críticas contra Aristarain. Algunos pedían denunciar al director de cine por sedición.

La columna de Aristarain contra Milei en Página/12

Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri, y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite.

No tienen mucho tiempo, no lo necesitan.

No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá.

Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios.

Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los Imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, sólo dueños.

No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno.

Seguí leyendo: