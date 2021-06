El cierre de fronteras genera complicaciones, pero el Gobierno niega que haya 45.000 varados

Migraciones no precisó el número de personas afectadas. Solo en junio salieron del país 26.528 personas por turismo. El Gobierno dice que los que no pueden volver no son “varados” sino que están con “demora”. Aerolíneas Argentinas canceló 59 vuelos.