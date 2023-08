El CEM defendió el ítem aula y cuestionó al frente de Omar de Marchi

El Ítem Aula volvió a entrar en la polémica de las elecciones en Mendoza. En este caso, fue el diputado provincial, Jorge Difonso, quien hoy milita en La Unión Mendocina, quien salió al cruce de la controversial ley, al indicar que si gana las elecciones la fórmula que encabezan Omar De Marchi y Daniel Orozco, buscarán la eliminación del Ítem para incluirlo en el salario docente.

No obstante, si bien su comentario fue criticado, no lo hizo particularmente el Gobierno provincial, que ha defendido la medida que implementó la gestión de Alfredo Cornejo; sino el propio Consejo Empresario Mendocino (CEM), organismo que valoró el Ítem Aula y correspondientemente la baja en el ausentismo que hubo una vez que se aplicó la normativa.

“La educación no puede ser de calidad si no tenemos docentes conformes con sus condiciones laborales. El Estado debe dejar de castigar siempre a los mismos, y valorizar el trabajo con acciones concretas. Una de nuestras propuestas es eliminar el ítem aula”, había expresado el sancarlino Difonso en redes sociales.

Ante este comentario, desde la cuenta oficial del CEM cruzaron al dirigente de La Unión Mendocina, al sostener que el ausentismo docente en escuelas públicas del país “ronda el 20% y en las privadas el 5%” y agregaron que Mendoza “logró con el ítem aula, que premia a quien va a la escuela, bajar a 5% en las escuelas estatales. Es fundamental la presencia del docente frente al aula”.

El ausentismo docente en escuelas públicas del país ronda el 20% y en las privadas el 5%. Mendoza logró con el ítem aula, que premia a quien va a la escuela, bajar a 5% en las escuelas estatales. Es fundamental la presencia del docente frente al aula. https://t.co/yEhBUcGWlU — Consejo Empresario Mendocino (@cem_mendoza) August 1, 2023

“Mendoza está entre las provincias con más días de clases, algo que no sucedía antes. Además, tiene otro impacto positivo: el ahorro que se produce por el gasto que no se incurre en reemplazos, es derivado a infraestructura, becas, zona para los docentes y capacitaciones pagas”, expresaron.

En tanto, Martín Clément, uno de los miembros del CEM, añadió que “no debemos retroceder en medidas que contribuyen a reforzar la meritocracia, como es el ítem aula. Hacer campañas políticas con propuestas demagógicas no ayuda a los mendocinos”.

LA DEFENSA DEL ÍTEM AULA

La reinstalación del tema del Ítem Aula no es nueva. De hecho, surgió en la campaña de las elecciones PASO del 11 de junio, en la cual 9 de los 10 precandidatos a la gobernación -todos menos su creador, Alfredo Cornejo- sostuvieron que, o la eliminarían, o al menos plantearían reformas a la ley, que tuvo un fuerte rechazo sindical, pero que fue declarada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Quien salió a defender la aplicación de este sistema en aquel momento fue el exdirector general de Escuelas de la era Cornejo, Jaime Correas. En diálogo con Los Andes, expresó que el ausentismo docente en Mendoza rondaba entre el 18% y 20%; y que con el ítem bajó al 5%, 6%; que es el mismo porcentaje de ausentismo que promedian los docentes privados.

“Un docente que busca todas las razones para faltar, puede faltar entre 40 y 50 días por año dentro del reglamento. Esto implica la misma cantidad de días que nuestros hijos y nietos no tienen clases, o que pierden la continuidad pedagógica”, razonó el exfuncionario, y manifestó que “cayó además en un 40% los días pedidos por los maestros”.

Por otro lado, manifestó también que en 4 años de gestión (entre 2016 y 2019) “no se malgastaron $5.670 millones”, que eran recursos con los que se pagaban suplencias, entre otras cuestiones. “Ese dinero se redirigió al pago de jornadas, capacitaciones e infraestructura escolar”, añadió.

Y finalizó: “Querer arreglar algo que está bien, es inusual. Me llama la atención que vuelva a aparecer este debate, porque atrasa y muestra que los precandidatos que salen con este debate es porque no tienen otros temas”.

La propuesta de De Marchi

Desde la oposición, el exaliado de Cornejo, Omar De Marchi, aseguró a Los Andes, por un lado, que el ítem aula “es cosa del pasado”, pero también propone la eliminación gradual del mismo “para incorporarlo al salario, mientras implementamos incentivos de mejoramiento de la tarea docente”.

“Cuando no hay transformaciones profundas y solo es maquillaje, este ítem pasa a ser importante. Nuestra propuesta no se limita a la continuidad o no de un ítem salarial”, aseguró.

En tanto, sostuvo que “la jerarquización del docente no viene por el lado del látigo, sino del reconocimiento concreto de su tarea con medidas que le den más poder para enseñar a la par de una evaluación formativa que premie los buenos desempeños y apoye a quienes tienen más dificultades. Los docentes deben centrarse en lo pedagógico, en la enseñanza-aprendizaje. Hace falta inversión real en infraestructura física y digitalización”, agregó.