El Ascensor: el intendente que lidera el ranking, el diputado “Puma” y el canciller mentiroso

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

Contacto: politica@losandes.com.ar

4° Piso - ULPIANO SUÁREZ

Gentileza Capital

Mientras intensifica su campaña para que los comerciantes adopten el horario corrido (y le digan chau a la siesta mendocina), el intendente Ulpiano Suárez recibió un mimo: Mendoza fue elegida la mejor ciudad del país para vivir. No se trata de ningún ranking internacional de prestigio, pero algo es algo. El sondeo lo hizo la consultora IPD entre las 24 capitales del país y concluyó que en la tierra que gobierna Ulpiano se vive mejor que en ningún lado (se ve que no evaluaron los barrios del Oeste de Capital). El triunfo del intendente es doble, porque dejó segunda a la CABA de su amigo Horacio Rodríguez Larreta.

3° Piso - GUSTAVO CAIRO

Gentileza Prensa Diputados

Cuando todos pateaban en el piso a los tres Pumas que habían dicho barbaridades en Twitter (eran jóvenes pero no tanto), el diputado provincial del Pro salió a bancarlos públicamente. “Orgulloso de Pablo Matera y Guido Petti”, tuiteó Cairo y después argumentó: “Ellos pidieron disculpas por expresiones desafortunadas de hace muchos años. Dejemos de autodestruirnos y valoremos todo lo bueno que tenemos”. La cuestión es que después fue la propia UAR la que le dio la razón al diputado mendocino, cuando “indultó” a los tres jugadores del seleccionado de rugby. ¡Un adelantado Cairo!

2° Piso - SERGIO MIRANDA

Sergio Miranda

Miranda es uno de los tantos dirigentes que generó la diáspora del PD en los últimos 10 años. Ex presidente de la juventud demócrata y ex senador del partido, hoy quiere volver a los primeros planos de la política local como referente de Recrear, el partido de López Murphy. Sabedor de que solo no se puede y de que hay un espacio vacante que dejó justamente el PD, Miranda firmó la integración de su nuevo partido a Cambia Mendoza como refuerzo “por la derecha”. ¿Volverá en 2021 a ocupar una banca en la Legislatura?

1° Piso - NÉSTOR PARÉS

El titular del Tribunal de Cuentas acaba de cumplir un año allí y lo celebró dejando el perfil bajo en el que suelen caer los políticos que se ubican en un cargo vitalicio como este. Parés se mostró en la Casa de Gobierno (lo deschavó un “paparazzi” de Los Andes) al mismo tiempo que, en Diputados, el oficialismo que él integraba hasta hace un año le daba media sanción a la reforma del Tribunal, con un fuerte rechazo de la oposición. Ahora, la misión del ex jefe de la Cámara Baja en la gestión Cornejo es demostrar que el radicalismo quiere “modernizar” el Tribunal y no “controlarlo”, como sostiene el peronismo.

Planta Baja - ALBERTO FERNÁNDEZ

Captura de video

A esta altura, está claro que el Presidente habla mucho, demasiado. Tanto que la realidad -y sus propios funcionarios- a veces lo contradicen. Ayer fue Ginés, el ministro de Salud, el que salió a poner en duda que el Gobierno vaya a vacunar a “300 mil argentinos antes de fin de año”, como había declarado un rato antes Fernández en una entrevista. El mismo mandatario que el día del caótico velatorio de Maradona intentó frenar a los barrabravas que coparon la Casa Rosada suplicándoles con un megáfono que no entraran, como lo mostró un video casero que trascendió esta semana.

1° Subsuelo - JORGE TAIANA

Taiana fue uno de los funcionarios más respetados durante los dos primeros gobiernos kirchneristas. Pero eso parece haber quedado en el olvido. El hoy senador nacional aprovechó que el debate sobre la quita de fondos a la CABA era con el cuchillo entre los dientes y lanzó una frase insólita: comparó a la oposición con los femicidas. “Me acordaba de una imagen bastante común en los casos de violencia de género, el hecho de transformar el victimario en víctima. Algunas de las opiniones de los preopinantes realmente se presentan como víctimas cuando son victimarios”, tiró sin diplomacia en el zoom del Senado.

2° Subsuelo - FELIPE SOLÁ

No fue una buena semana para el gabinete nacional. Y mucho tiene que ver en esto el canciller de Fernández. Felipe se confundió y en vez de acudir a la Rosada para la charla telefónica del Presidente con Joe Biden, se mandó para Olivos. Conclusión: se perdió el diálogo. Pero no fue obstáculo para que después saliera por los medios explicando lo detalles de la charla que no escuchó. Hasta se inventó parte de la conversación y metió en el medio a un funcionario del FMI que no tenía nada que ver. “Nunca hablamos de eso”, lo desmintió Alberto, continuando con el festival de desmentidas que es el gabinete.