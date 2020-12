El Ascensor: los aciertos de un ministro, el pibe maravilla y el obispo combativo

El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

Contacto: politica@losandes.com.ar

4° Piso - VÍCTOR IBÁÑEZ

Mariana Villa | Los Andes

El ministro de Gobierno es uno de los funcionarios de Suárez más apuntados por propios y ajenos. Pero en la última semana se anotó varios porotos justo a un año de haber asumido la gestión. Ayer, puso en funciones el Consejo Económico, Social y Ambiental que había prometido el Gobierno hace meses. Al mismo tiempo, Ibáñez concretó en las paritarias una oferta de aumento a los estatales que ya venía negociando con los gremios, lo que le puede garantizar al Gobernador un inicio de 2021 más tranquilo. A esto podemos sumarle la demanda a la Nación por Los Nihuiles, otra razón para Víctor para el brindis de fin de año .

3° Piso - OMAR DE MARCHI

Gentileza.

El ex intendente de Luján también tiene motivos para celebrar en este diciembre: acaba de jurar como vicepresidente primero de Diputados de la Nación, un cargo que lo coloca como el segundo de la Cámara por debajo del todopoderoso Sergio Massa. De Marchi asumió allí en representación de su partido, el Pro, pero significa un triunfo para Mauricio Macri en la interna que el ex presidente tiene con Horacio Rodríguez Larreta por el liderazgo de esa fuerza. El mendocino es, en esa pelea, uno de los “halcones” que se enfrentan a las “palomas” del jefe porteño.

2° Piso - MAXI GARRIDO

Prensa Senado.

Con solo 19 años, se convirtió en el funcionario más joven de la Provincia al asumir al frente de la Coordinación de la Legislatura Joven, un cargo que pretende acercar la Casa de las Leyes a los jóvenes mendocinos. Garrido es un militante de la Juventud Radical que fue encumbrado por el vicegobernador Mario Abed, quien le da así continuidad a una oficina creada por su antecesora, Laura Montero. Al asumir, Garrido prometió “ambiente, políticas estudiantiles e inclusión” como las prioridades de su gestión.

1° Piso - MARCELO COLOMBO

En la semana en la que la legalización del aborto reabrió una grieta que permanecía agazapada en el país, el Arzobispo de Mendoza no se calló nada y salió con los tapones de punta contra el proyecto impulsado por el oficialismo. Colombo es uno de los líderes de la Iglesia Católica argentina con su rol en la Conferencia Episcopal y aseguró que la iniciativa “niega el derecho a la vida de los más indefensos”. A diferencia de sus antecesores, el ex obispo de La Rioja suele marcar posición ante temas de debate público, como ya lo ha hecho con la minería y con la pobreza.

Planta Baja - JORGE CAPITANICH

El gobernador de Chaco es una figura respetada dentro del PJ nacional. Y por ende, sus palabras no caen en saco roto. Así, se convirtió en el vocero de la idea de los mandatarios peronistas (¿y del gobierno nacional?) de suspender las PASO del año que viene con la excusa de la pandemia. El “Coqui” hasta se animó a anunciar el martes que al día siguiente se empezaría a debatir el proyecto en el Congreso. Sin embargo, no contaba con el rechazo del kirchnerismo y de Cristina, por lo que el entusiasmo se frenó. ¿Logrará imponerse Capitanich, quien supo ser jefe de Gabinete de la propia CFK?

1° Subsuelo - HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA

Gobierno de la Ciudad

El Senado aprobó ayer la Ley que le quita $ 65 mil millones de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para 2021, un cross directo a la mandíbula del jefe de Gobierno porteño, convertido ya en el enemigo declarado del kirchnerismo pensando en la sucesión presidencial de 2023. En respuesta, Larreta empezó a contraatacar para no quedarse seco de fondos: ayer anunció la suba de la alícuota de ingresos brutos a los bancos, cuyas casas centrales están todas en la Capital Federal.

2° Subsuelo - CRISTINA KIRCHNER

La vicepresidenta convirtió el género epistolar en su preferido en este 2020, incluso por encima del Twitter que suele usar como su plataforma oficial de comunicación. Su última carta, la del miércoles, es un “balance” curioso, por no decir caprichoso, del primer año del Gobierno nacional. El Congreso que ella maneja es un ejemplo de democracia y productividad; el Ejecutivo que ella parece que no integra (“el que decide es él”, había dicho en otra carta) es una nota al pie; y la Justicia, más bien la Corte Suprema, el Diablo mismo porque no la libera a ella de sus padecimientos judiciales.