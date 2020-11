El Ascensor es el balance semanal de Los Andes donde los protagonistas de la política nacional y provincial suben o bajan según lo que el destino, sus acciones y sus palabras le deparan.

4° Piso - SEBASTIÁN HENRÍQUEZ

El líder del SUTE le ganó un round al Gobierno en la larga pelea que viene librando para se reabran las paritarias de este año. La Justicia provincial (una cámara laboral) aceptó el amparo que había presentado el gremio educativo y dejó en suspenso el cierre de las negociaciones salariales que había decidido el Ejecutivo ni bien comenzó la cuarentena al comprobar el agujero que provocó en las arcas del Estado. El fallo judicial no solo beneficia al SUTE sino también a los otros sindicatos estatales que han hecho causa común en un frente gremial. La pelea, se anticipa, el Gobierno la seguirá en la Justicia.

3° Piso - DANIEL RAFECAS

Es el elegido por el gobierno nacional para ser el nuevo Procurador, es decir el jefe de los fiscales que se verán empoderados con la reforma del Código Penal que se viene. No solo lo ratificó como candidato para el cargo la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sino que parece que se caerá la barrera que la había puesto la oposición. Rafecas ya tiene el visto bueno de Carrió y también de Larreta y de Cornejo. Al que se confirma que no le gusta como candidato es al kirchnerismo. Ayer, Leopoldo Moreau disparó contra Losardo: “Es extraño que aparezca solamente para lo de Rafecas”.

2° Piso - ROBERTO AJO

El presidente del PD jugó fuerte, con el respaldo de los históricos del partido (esto es, Balter y Llano), y pegó el portazo en Cambia Mendoza. Con resistencia interna y minimización de los radicales, los demócratas ahora están envalentonados con haber recuperado la “autonomía” y amagan con estrenarla en las elecciones del año que viene. Incluso en las redes sociales algunos “gansos” empezaron a circular el hashtag, “Volvemos mejores”, que otros con picardía lo comparan con los que suele usar el kirchnerismo.

1° Piso - JOSÉ VALERIO

El ministro de la Suprema Corte que suele usar sombrero impulsa una resolución para que los magistrados mendocinos, en las audiencias, se vistan con toga, tal como lo hacen sus pares en otros países y que aquí conocemos por innumerables películas de juicios. Se trata de una decisión que podría generar resistencia aunque en la Corte la defienden porque significa una estrategia contra el Covid: es “ropa más liviana y fácil de lavar”, dice la resolución que trascendió.

Planta Baja - CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN

El máximo tribunal del país emitió un fallo muy esperado (dos en realidad), tanto por el Gobierno como por la oposición. Y de alguna manera, los cinco miembros de la Corte se las arreglaron para contentar a ambos extremos de la grieta. Así puede leerse la decisión de ratificar a los jueces Bruglia y Bertuzzi como camaristas, como quería Juntos por el Cambio; pero también la de ponerle un plazo a sus nombramientos interinos, como pedía la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ayer, en otro fallo similar, la Corte hizo lo mismo con el juez Castelli, quien va a juzgar a CFK en la causa Cuadernos.

1° Subsuelo - EDUARDO MARTÍNEZ GUERRA

El diputado provincial, dueño del sello del Partido Intransigente (que por ejemplo llevó al Congreso nacional a José Luis Ramón), propuso en la Legislatura mandar a la cárcel a quienes reivindiquen a la dictadura. Para sostener su idea, luego de la polémica por los dichos de la diputada macrista Hebe Casado, Martínez Guerra argumentó que la “libertad de expresión tiene límites, no es absoluta y no todas las opiniones son respetables ni dan lo mismo”. Lo que no explicó es cuál será el criterio ni quiénes lo aplicarán para decidir qué opiniones son válidas.

2° Subsuelo - CARLA VIZZOTTI

La funcionaria que desde marzo viene teniendo alta visibilidad, como cabeza de la estrategia sanitaria de la Nación ante el Covid, hizo un viaje relámpago y secreto a Moscú para acordar el suministro de la vacuna rusa a nuestro país. Al volver, la secretaria de Acceso a la Salud explicó que su aplicación (si pasa todas las pruebas científicas) será “obligatoria” para los grupos de riesgo, generando una polémica que tuvo que aclarar el ministro Ginés González García. Ayer, Vizzotti se desdijo: “La aplicación de ninguna vacuna contra el Covid va a ser obligatoria”.