El ajuste en el Correo Argentino ya impacta en tres municipios de Mendoza

Por decisión del gobierno nacional, la empresa estatal Correo Argentino lleva adelante un fuerte ajuste de personal y esto ha provocado el cierre de locales y la disminución de servicios en todo el país. En el caso de Mendoza, hasta ahora, tres municipios se vieron afectados por esta medida: San Rafael, General Alvear y San Carlos. Mientras que, en el resto de la provincia, continúa la atención con normalidad.

Vecinos de distritos como Real del Padre, Colonia Alvear Oeste y la Villa Cabecera de San Carlos se sorprendieron cuando los pocos empleados que trabajaban en cada agencia, empezaron a tomar retiros voluntarios y se puso en peligro seriamente la atención en cada lugar. Es que en los pueblos alejados de los centros urbanos, el correo cumple una función social que va más allá del envío de documentos y encomiendas, también se realizan trámites de Anses y pagos de servicios.

Estas situaciones despertaron el alerta de los intendentes. El alvearense Alejandro “Jany” Molero y el sancarlino Alejandro Morillas lograron comunicarse con la empresa y acordar una atención reducida, pero programada de sus oficinas. Mientras que el sanrafaelino Omar Félix tomó una tangente más liviana, a través de la gestión legislativa del senador Mauricio Sat, a pesar que hasta el día de hoy sigue cerrada la sucursal de Real del Padre.

La sucursal de Correo Argentino en Alvear Oeste. Foto: web

La empresa Correo Argentino trató la información oficial con recelo, más allá de que trascendió a nivel nacional que ya se redujo la planta personal total en un 20%. Según publicó diario Clarín esta semana, unos 2 mil empleados aceptaron un retiro voluntario y a otros 1.100 no les renovaron los contratos que se fueron venciendo desde diciembre hasta la fecha. Eran más de 16 mil los empleados cuando asumió Javier Milei y el objetivo es terminar el 2024 con una planta de 10.000 trabajadores aproximadamente, para darle lugar a la privatización.

“Lo que estamos haciendo es intentar salvar estas compañías, como Correo Argentino, donde tratamos de avanzar en la incorporación de capitales privados. Básicamente porque el Estado no las puede sostener y como no queremos que esto ocurra (los cierres), le damos intervención al sector privado”, explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el jueves en su ronda de prensa.

Desde la compañía se limitaron a decir ante la consulta de Los Andes que se encuentran en un “período de reestructuración y procesando las adhesiones a retiros voluntarios”, por lo que aún no se revelan números oficiales de cuántas personas dejaron su empleo en Mendoza.

Además, agregaron desde Buenos Aires, que “en muchas provincias sucede que hay sucursales con un solo empleado o dos y esos se adhieren a los retiros, por lo que hay cierres que no son definitivos y se está llevando adelante reubicaciones”.

Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt) que representa a este sector, ha tenido un llamativo silencio. Este diario intentó contactarse con el secretario general Claudio Molina en reiteradas ocasiones y no hubo ninguna respuesta. En las redes sociales del gremio hay publicaciones recientes, incluso de adhesión al último paro general, pero nulas expresiones sobre el tema que preocupa no solo al rubro, sino a comunidades enteras.

Vecinos se manifestaron contra el cierre de la sucursal de Correo Argentino en la Villa San Carlos. Foto: gentileza Cuco Digital

Marcha atrás para dos cierres en Alvear

Dos de las cuatro sucursales que tiene Correo Argentino en General Alvear cerraron sus puertas entre el 14 al 21 de mayo y el intendente Molero debió intervenir ante la empresa, para garantizar la continuidad del servicio, con una particularidad: es un único empleado el que atiende en dos lugares. El municipio se puso a disposición para tratar de abaratar los costos de mantenimiento.

En contacto con Los Andes, Molero explicó que “habían cerrado las puertas definitivamente” las oficinas que tenían en los distritos de Colonia Alvear Oeste y Carmensa. Mientras que la sede central de Alvear y el local de Bowen atienden con total normalidad.

“Alvear Oeste es un local propio del Correo Argentino y el edificio es patrimonio histórico del departamento, porque tiene más de 90 años. Es un mobiliario antiguo, de la época del ferrocarril. Entonces, a nosotros nos preocupaba, no solamente el servicio que ahí se presta, sino también la preservación del inmueble por el riesgo que genera el cierre, su vandalismo y el deterioro normal de cuando esto ocurre”, apuntó el jefe comunal.

Y contó que allí se tramiten “asignaciones de Anses”, por ejemplo. Lo mismo ocurre, pero con mayor valor social en Carmensa, debido a su lejanía de la zona urbana. “Es un local mucho más chico, pero es una comunidad que está más de 20 kilómetros del eje urbano. Entonces, para cualquier trámite ante el Anses, a esa gente le cuesta muchísimo trasladarse”, acotó.

El intendente de General Alvear, Alejandro "Jany" Molero. Foto: Twitter

Entonces, señaló que llegaron a un “acuerdo transitorio” con la empresa, que consistió en la reapertura de los dos espacios con la atención de un solo empleado. La misma persona atenderá lunes, miércoles y viernes en horario normal en el local de Alvear Oeste, mientras que en Carmensa lo hará martes y jueves. “Están accediendo a retiros voluntarios muchos empleados, como en todo el país”, señaló Molero pero no pudo precisar cuántos lo hicieron en su municipio.

El intendente también se reunió con el Regional de Cuyo, Hernán Cuello, esta semana para evaluar opciones de cara al futuro de estas sucursales. Molero contó que en la sede central, ubicada en la terminal de ómnibus departamental (exbanco Credicoop), la empresa tiene inconvenientes por el elevado costo de alquiler, debido a que es un edificio muy amplio.

“La idea es colaborar desde el municipio. Ver cómo nos complementamos para no perder ese servicio y colaborar con el correo para reducir costos. Así que estamos viendo hasta la posibilidad de ver algunos inmuebles municipales, cómo colaboramos en ese sentido. Estamos haciendo una evaluación de ver qué disponibilidad tiene el municipio como para poder ofrecer”, cerró.

Atención reducida en todo San Carlos

En San Carlos hubo una situación similar a la de Alvear, pero evitaron que efectivamente se cerraran las puertas de los locales. El intendente Alejandro Morillas le contó a este medio que hubo cuatro empleados, entre ellos el jefe de La Consulta, que accedieron a retiros voluntarios y se resintió el servicio. Ocurrió sobre todo en la Villa Cabecera, debido a que la única persona que estaba a cargo, ya no trabaja más.

El viernes 17 de mayo los vecinos decidieron salir a las calles y manifestarse para evitar el cierre de ese local. El jefe comunal no estaba al tanto de la situación, porque la empresa no había dado aviso. Entonces accedió al reclamo y logró dialogar con el titular regional.

De la misma forma que Molero, se llegó a un acuerdo provisorio para que un empleado de la sucursal de Eugenio Bustos divida sus funciones con la Villa Cabecera. En esta sucursal la atención será solo los días martes y jueves. Mientras que en La Consulta se atenderá, lunes, miércoles y viernes, aseguraron desde la comuna. En el caso de Eugenio Bustos también atienden esos días. Es decir, las tres sucursales del departamento tienen sus servicios afectados por falta de personal.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas. Foto: gentileza

“Se ha disminuido considerablemente la atención. Ellos quieren cambiar el modelo que no les resulta rentable, tienen problemas de financiación. Yo como intendente me ofrecí a ayudar y a ver qué podemos hacer, porque el Correo cumple una función muy importante. Acá en la Villa no hay bancos, o sea, no hay rapipagos y nada de eso. Todo eso lo absorbe el correo”, contó Morillas.

El intendente espera que responsables de la empresa visiten las sucursales del departamento esta semana y puedan dialogar al respecto. Con la Provincia no han tenido comunicación sobre este tema, comentó.

Una sucursal menos en San Rafael

Desde el 30 de abril, el local de Correo Argentino en el distrito de Real del Padre cerró sus puertas. Los empleados que no accedieron a retiros voluntarios fueron reubicados en la sede central de Alvear, según pudo averiguar este medio. “Se llevaron hasta los muebles”, contaron desde San Rafael.

A diferencia de Alvear y San Carlos, aquí no hubo una intervención fuerte del intendente Omar Félix. El abandono del edificio se debió a “problemas edilicios” y la “reorganización del personal”, dijeron desde el seno de la empresa, sin aportar más datos.

El senador peronista Mauricio Sat se hizo eco del problema y presentó una declaración en la Legislatura (que fue aprobada), para que la Provincia intervenga en la situación ante la Nación, pero hasta la fecha no hubo ningún avance.

“Real del Padre está a 70 kilómetros de la ciudad de San Rafael. Es una oficina que lleva más de 50 años funcionando. Lógicamente se utilizaba mucho el servicio de encomienda por comerciantes de la zona que compraban online y recibían la mercadería para después revender. Por supuesto el uso normal del correo y también algunos pagos que se realizaban”, contó Sat a este diario.

El senador peronista Mauricio Sat Foto: Orlando Pelichotti

“Ahora los vecinos de Real del Padre tienen que ir a el correo argentino de General Alvear, que está a más de 18 kilómetros. Esto significa un pasaje ida y vuelta de 2.500 pesos”, aportó.

El legislador también alertó que la sucursal de Monte Comán podría seguir el mismo camino, aunque todavía no se ha concretado el cierre. “Estamos teniendo información extraoficial de que también quisieran cerrar allí. Los vecinos nos están diciendo y sí ellos saben, es porque los empleados se lo habrán comunicado”, advirtió.

Si sucediera efectivamente esto, el departamento de San Rafael, a pesar de su amplitud territorial de 31.232 km y su población de 210.478 habitantes (según el último censo, el cuarto más poblado de la provincia), se quedaría con solo dos sucursales abiertas: la casa central y la de Villa Atuel.