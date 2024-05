Correo Argentino: avanzan los cierres de locales en el Gran Mendoza y el Este

El ajuste en la empresa estatal Correo Argentino sigue profundizándose con el correr de los días en nuestra provincia. El recorte de personal y el cierre de locales llegó al Gran Mendoza y también al Este provincial. Sucedió puntualmente en Guaymallén, Las Heras, Maipú y Santa Rosa. Además advierten que Godoy Cruz podría seguir el mismo camino.

El Sindicato de Empleados y Obreros de Correos y Telecomunicaciones (Seocyt) confirmó a Los Andes que son 125 los empleados que dejaron la empresa, entre retiros voluntarios (110) y despidos. Esta organización nuclea a 240 trabajadores de los 550 que tenía la planta en Mendoza hasta el recorte. Mientras que el mayoritario es el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), que se ha mantenido hasta ahora, al margen de los reclamos.

El secretario general de Seocyt, Pablo Morán, sostuvo que la sucursal de El Bermejo (Guaymallén), ubicada en el carril Mathus Hoyos al 3600, cerró sus puertas definitivamente desde el lunes de la semana pasada y su personal fue reubicado en el local de Villa Nueva, que junto al de San José, también corren riesgo de desaparecer. “Tienen las intenciones de cerrar también estos dos locales”, afirmó el sindicalista. De suceder, solo quedaría la agencia de Dorrego habilitada.

El local de Correo Argentino en El Bermejo cerró sus puertas definitivamente. Foto: web

“No damos abasto, estamos intentando que no se propaguen más cierres”, comentó Morán y dijo que el criterio que tiene la empresa simplemente es “ajuste y recorte de gastos”. “Tenemos oficinas que son edificios de correo. Entonces, ¿por qué las cierran si no están pagando alquiler? Para nosotros las oficinas que se cierran, son muy difíciles de reabrir”, afirmó.

Los Andes le consultó a la Municipalidad de Guaymallén si está realizando gestiones al respecto, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas. En tanto, el concejal de Unión por la Patria, José Pozzoli, le comentó a este diario que se ha contactado con el gremio y presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo municipal interceda ante la empresa, como sucedió en Alvear y San Carlos, donde los intendentes lograron dar marcha atrás con los cierres.

“Estamos ingresando un pedido al Concejo Deliberante para que a partir de ahí, el Ejecutivo pueda rever esta situación porque le genera un gran perjuicio a los vecinos de Guaymallén. No hablamos de zonas aisladas; Bermejo, Villa Nueva y San José son las más pobladas del municipio. Podría generar un problema grave”, dijo Pozzoli.

“El municipio está al tanto de esto porque los vecinos de Bermejo están juntando firmas, de hecho. Pero desconocemos si están llevando adelante una gestión por su parte”, comentó.

Distribución afectada en Las Heras y Maipú

Desde el sindicato también informaron que se cerró el local de distribución de mensajería de Las Heras. Solo quedó abierta la oficina de ventanilla de atención al público para realizar envíos, que está ubicada en otro edificio, cerca de la plaza departamental (calle Sarmiento). Entonces el personal de reparto que trabajaba allí, fue reubicado en la sede central de Ciudad, lo que ocasiona todo un problema logístico, aseguran.

“Lo cerraron porque ahí se pagaba alquiler y todos los compañeros distribuidores, pasaron a cumplir funciones en el correo central. Esto significa que un distribuidor que usa bicicleta, cuando llegue a Panquehua o El Resguardo, a la vuelta se tenga que ir a su casa porque ya cumplió su día de trabajo. Es increíble el pensamiento de esta gente”, dijo.

Por el lado del municipio que dirige Francisco Lo Presti respondieron ante la consulta de Los Andes que “desconocen” la situación por el momento.

Un caso similar ocurrió en el local de Rodeo del Medio (Maipú), ubicado en la Ruta Provincial 50. Solo quedó habilitada la atención para envíos. Hubo retiros y el personal de distribución fue reubicado en la sede de Fray Luis Beltrán, desde dónde se realizan los repartos para los dos distritos ahora. Desde el entorno del intendente Matías Stevanato mostraron preocupación, pero no informaron acciones al respecto.

El local de Correo Argentino en Rodeo del Medio redujo sus servicios. Foto: web

Primer cierre en el Este

El departamento de Santa Rosa, que conduce la intendenta Flor Destéfanis, fue el primero en padecer el ajuste del Correo en la zona Este. La sucursal del distrito La Dormida cerró sus puertas definitivamente y quedó disminuido el servicio en el local de Las Catitas, porque la persona a cargo tomó un retiro voluntario y actualmente lo atiende un exempleado de La Dormida, de forma discontinuada.

Entonces el único local que funciona con normalidad es el central del departamento. Desde la municipalidad confirmaron esta información y la senadora Mercedes Derrache presentó una resolución en la Legislatura en busca de que el Ejecutivo provincial entable conversaciones con la empresa, para revertir la situación.

Hasta el momento los locales cerrados, además del santarrocino, son entonces: Real del Padre (San Rafael) y El Bermejo (Guaymallén). Se añaden también las áreas de distribución de Las Heras y Rodeo del Medio (Maipú).

En tanto, los que mantienen sus servicios disminuidos son los tres locales de San Carlos (Villa Cabecera, La Consulta y Eugenio Bustos) y dos de General Alvear: Carmensa y Colonia Alvear Oeste.

Pablo Morán también advirtió que la empresa estudia cerrar la sucursal de Villa Hipódromo en Godoy Cruz, que abarca toda la zona oeste del departamento. El sindicalista dijo que pidió reuniones con funcionarios del intendente Diego Costarelli pero no obtuvo resultados.

También, como alertó el senador Mauricio Sat a este diario anteriormente, señaló que la sucursal de Monte Comán en San Rafael está en la lista negra del Correo. En Malargüe se hicieron eco de esta ola de cierres y el intendente Celso Jaque se reunirá con el sindicato en breve. “Todas las oficinas están en riesgo”, advirtieron desde el gremio.

El ajuste en marcha

La empresa Correo Argentino ya redujo la planta personal total en un 20%. Según publicó diario Clarín la semana pasada, unos 2 mil empleados aceptaron un retiro voluntario y a otros 1.100 no les renovaron los contratos que se fueron venciendo desde diciembre hasta la fecha. Eran más de 16 mil los empleados cuando asumió Javier Milei y el objetivo es terminar el 2024 con una planta de 10.000 trabajadores aproximadamente, para darle lugar a la privatización.

“Lo que estamos haciendo es intentar salvar estas compañías, como Correo Argentino, donde tratamos de avanzar en la incorporación de capitales privados. Básicamente porque el Estado no las puede sostener y como no queremos que esto ocurra (los cierres), le damos intervención al sector privado”, explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, al respecto.

Desde la compañía se limitaron a decir ante la consulta de Los Andes que se encuentran en un “período de reestructuración y procesando las adhesiones a retiros voluntarios”, por lo que aún no se revelan números oficiales de cuántas personas dejaron su empleo en Mendoza.

Además, agregaron desde Buenos Aires, que “en muchas provincias sucede que hay sucursales con un solo empleado o dos y esos se adhieren a los retiros, por lo que hay cierres que no son definitivos y se está llevando adelante reubicaciones”.