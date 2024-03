Echaron a un meteorólogo que llevaba 21 años en el SMN: “Me despidieron por teléfono, fue muy cruel”

Echaron al profesional que se desempeñaba como vocero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Lucas Berengua, un empleado con 21 años de trayectoria en el organismo nacional, contó como fue el momento del despido.

Berengua expresó su indignación ante la decisión del Gobierno de Javier Milei en un entrevista a Radio con vos. “Yo no era un ñoqui. Tengo 21 años de carrera dentro del SMN porque entré a trabajar en el 2003. Así que acá no me vengan con el verso de que se van los ñoquis porque hasta ayer subí los pronósticos del tiempo”, declaró con bronca en la entrevista radial.

En la etrnevista con Radio con vos, el meteorólogo explicó la forma deshumanizante en la que se enteró de su despido (radio con vos)

El meteorólogo, visiblemente afectado, relató cómo se enteró de su despido de manera humillante: “A mí no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel”.

El video de su emotiva despedida se viralizó en las redes sociales, mostrando el apoyo y la solidaridad de sus compañeros de trabajo. “Rescato el momento emotivo que me brindaron mis compañeros. Fueron 200 abrazos. Y tengo más de 400 mensajes aún sin leer en el WhatsApp”, expresó Berengua, agradecido por el gesto de sus colegas.

Además de lamentar su situación personal, Berengua alertó sobre las consecuencias del ajuste en el SMN, especialmente en lo que respecta a la calidad del servicio.

“Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total”, advirtió, señalando la reducción de personal como un factor que pone en peligro la red de observaciones meteorológicas. “Principalmente la red de observaciones meteorológicas porque hay estaciones en el interior que fueron totalmente diezmadas. La Plata es una de esas estaciones”, aseguró.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro laboral y sin haber recibido aún asesoramiento legal, Berengua reflexionó sobre su carrera en el SMN, destacando su larga trayectoria y los cambios en las modalidades contractuales a lo largo de los años.