ATE confirmó 10 mil despidos y declaró un paro nacional para el miércoles 3 de abril

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estima que se efectivizaron ya diez mil despidos y se anunció un paro de 24 horas para el miércoles 3 de abril ante la ola de despidos de empleados estatales impulsada por el gobierno del Presidente Javier Milei.

“Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, dijo hoy Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.

ATE definió que habrá un paro en las oficinas estatales para el primer día hábil de abril, a la vez que está proponiendo que haya una “jornada nacional” como lo fue el paro del 24 de enero impulsado por la CGT. “Hay que construir un paro nacional”, dijo Catalano. Por ahora, la central obrera que conducen Daer, Acuña y Pablo Moyano se mantiene expectante. Los sectores mayoritarios prefieren actuar con cautela, sin precipitarse, según dijo días atrás Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria.

En declaraciones a El Destape Radio, Catalano criticó al gobierno nacional por entender que no existen fundamentos ni criterios detrás de los despidos.

“No hay forma de que puedan demostrar que están atacando a los ñoquis de La Cámpora. Eso es un relato fantástico que construyen para tratar de demonizar al empleado público y la verdad que da mucha bronca. Tenemos mucho cariño por lo que hacemos, independientemente de nuestra matriz ideológica. Compartimos todos los días tareas con compañeros que también votaron a Milei y los están echando a la mierda”, replicó Catalano.

A su vez, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar advirtió que el miércoles, después del fin de los feriados, el personal despedido realizará “ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos de la administración pública nacional”. También dijo responsabilizarán al presidente Milei “por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”.

“Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar”, anticipó el sindicalista.

“Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, dijo Aguiar.

Bajo el presupuesto de alcanzar el " déficit fiscal cero” en las cuentas del Estado nacional, el presidente Javier Milei firmó el 23 de diciembre de 2023 el decreto 84/2023, que determinó que al personal de la administración pública de “planta transitoria” se le renovaría el contrato por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para evaluar “caso por caso”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el miércoles que se daban de baja 15 mil empleos estatales “sin tener en cuenta PAMI ni empresas públicas”, mientras que seguirá la revisión sobre el resto de los 70 mil contratos auditados.

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, vinculó los despidos en la administración pública al DNU 70, que fue rechazado hace unas semanas por el Senado y espera ahora el tratamiento en la Cámara Baja.

“Este mensaje es para las y los diputados que aún DUDAN en rechazar el DNU 70/2023. Milei despide trabajadores y vacía organismos públicos porque está vigente el Art. 1 del mega DNU. No hay margen para especular. Ni leyes espejo, ni ley ómnibus, ni nada. Urge rechazarlo”, instió Martínez. Más allá de su llamamiento al rechazo del DNU70, fuentes parlamentarias insisten que la oposición no logra aún reunir los 129 votos necesarios para voltear el decreto.