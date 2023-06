Desde el kirchnerismo afirmaron que es un hecho la fórmula Wado-Manzur

En medio de las versiones que esta mañana cobraron fuerza sobre la posible fórmula presidencial Wado de Pedro-Juan Manzur para competir en la interna dentro de Unión por Todos, esta tarde el diputado nacional Hugo Yasky dijo que esa fórmula “está confirmada”.

La declaración de Yasky, entrevistado por C5N, se dio en simultáneo con un tuit publicado por el recientemente electo gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo: “acompañando a Wado de Pedro y a Juan Manzur como como precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. Por una Argentina grande, solidaria y justa. Esta es la fórmula que representa a todas las provincias del país, y que el interior y Tucumán van a respaldar”, escribió Jaldo, dando como un hecho la fórmula presidencial y el apoyo de, al menos, la mayoría de los gobernadores peronistas y aliados.

También en las redes sociales, Yasky publicó lo que será el primer afiche de campaña: “Wado&Manzur&Cristina&Argentina”. “Es una acción concertada el que salgamos distintos referentes a impulsar” la fórmula Wado-Manzur.

Estas confirmaciones de la fórmula que en un principio competirá en las PASO del 13 de agosto con Daniel Scioli, quien aun no confirmó su compañero de fórmula por el sector denominado “Unidos Triunfaremos”.

De Pedro es un histórico referente del kirchnerismo y, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue el fiel representante de Cristina Kirchner para reclamarle al Presidente cambios de rumbo desde su cargo de Ministro del Interior.

Esas maniobras incluyeron varios episodios de extrema tensión, como el que se produjo tras las la derrota que sufrió el Frente de Todos en las primarias de 2021: en aquel momento, “Wado” lideró la encerrona para exigirle a Alberto Fernández cambios y fue el primero de una extensa lista de funcionarios identificados con el kirchnerismo que amenazó con renunciar si no se modificaba la política económica. Aquellos cortocircuitos primero forzaron la renuncia a la jefatura del Gabinete de Santiago Cafiero y su remplazo, a pedido de Cristina Kirchner, por Juan Manzur. Un año después, nuevos movimientos del kirchnerismo en el gobierno derivaron en la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía.

En los últimos tiempos, “Wado” se ocupó de levantarle el perfil a su gestión y empezó a sonar como potencial candidato a presidente del kirchnerismo cuando perdió fuerza el operativo clamor para que Cristina Kirchner se sume a la contienda.

Vale recordar que la Vicepresidenta aseguró que no figurará en ninguna boleta porque, a su entender, se encuentra “proscripta” por el Poder Judicial desde la condena que recibió del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) en la causa Vialidad, que incluyó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En rigor, el fallo no tiene sentencia firme y la ex presidenta no tiene impedimentos legales para ser candidata.

Esa situación y los problemas económicos que frustraron las aspiraciones del ministro Sergio Massa jugaron a favor de “Wado”, quien intensificó sus reuniones con gobernadores peronistas y con intendentes, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires donde el kirchnerismo está mejor posicionado en las encuestas previas a la contienda electoral.

Acompañamos y felicitamos al querido gobernador @JuanManzurOK por ser el precandidato a vicepresidente que acompañará a @wadodecorrido, nuestro precandidato a presidente.

Hay 2023!

Esta fórmula que representa a una Argentina Federal, inclusiva con futuro y para todos y todas. pic.twitter.com/9Dx4MH1jm2 — Pablo Yedlin (@pyedlin) June 22, 2023

“Wado” es también un “hijo de la generación diezmada” a los que Cristina Kirchner convocó para que “tomen la posta”. Sus padre, Enrique “Quique” De Pedro, y su madre, Lucila Adela Révora, fueron secuestrados en la última dictadura militar y se encuentran desaparecidos.

“Soy de una generación que le podemos decir la generación de la esperanza y es bueno que la Argentina, a 40 años de la vuelta de la democracia, empiece a hacer una transición generacional en todos los ámbitos, porque el mundo cambió”, remarcó el ahora precandidato presidencial, poco después del llamado de Cristina Kirchner.

“Wado” De Pedro mantendrá esta tarde dos importantes reuniones. Se anunció un encuentro en la Unión Industrial Argentina junto a dirigentes de la organización y, luego, se trasladará a la sede del sindicato de Camioneros del centro porteño para reunirse con la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT). Se espera que en alguna de esas reuniones termine por confirmar su precandidatura presidencial.

“A la militancia le gusta (la fórmula) Wado (De Pedro) con Manzur”, resaltó el Intendente de Ensenada, Mario Secco, en diálogo con FM La Patriada.

Secco es uno de los dirigentes que integran la mesa chica del kirchnerismo, la misma que contuvo a Cristina Kirchner poco después de hacerse pública la sentencia del TOF2.

El nombre de Manzur tampoco representa una sorpresa en la definición. El gobernador de Tucumán se reunió el miércoles con Cristina Kirchner en su despacho del Senado.

